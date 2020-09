【隊長失手】「美國隊長」誤公開下體照後首度開腔　Chris Evans幽默回應轉移視線

▲ 「美國隊長」誤傳下體照後首度開腔。

IG新手「美國隊長」基斯伊雲斯(Chris Evans)在本月12日於IG限時動態分享與友人玩遊戲的片段,卻不慎把一張男性下體的照片一同上傳。雖然基斯伊雲斯很快發現並刪除照片,但已引起全球粉絲關注。

到今日(9月15日)基斯伊雲斯在下體照風波後首度發言。

▲ 基斯伊雲斯身材非常好。(IG圖片)

下體照風波

基斯伊雲斯在下體照風波後「潛水」,終於在今日(9月15日)於個人Twitter留言:「Now that I have your attention .... VOTE Nov 3rd!!!」,借機提醒大家11月3日美國總統大選。

貼文發出3小時,已經獲47.4萬讚好,10.2萬轉發和1.6萬留言,為基斯伊雲斯下體照風波畫上句號。

基斯伊雲斯在限時動態的下體照發出後,獲網民封「美國巨腸」,令基斯伊雲斯弟弟在Twitter留言:「Was off social media for the day yesterday. So, what’d I miss?」

▲ 基斯伊雲斯首度開腔。(Twitter截圖)

粉絲暖心援助

基斯伊雲斯憑「美國隊長」一角人氣急升,人緣極佳的他是經常做善事,形象十分健康。加上多年前曾自爆患上抑鬱、焦慮症,所以發生下體照風波時,朋友和粉絲都非常保護基斯伊雲斯。

▲ 粉絲暖心「護駕」。(Twitter圖片)

有忠粉甚至在Twitter以基斯伊雲斯與愛犬「Dodger」的合照為洗版,希望大家淡忘下體照意外流出一事。

據悉,基斯伊雲斯在5月才加入Instagram行列,暫時仍在探索階段才發生今次「烏龍」事件。而基斯伊雲斯在短短4個月便成功吸引近500萬粉絲追蹤,可見基斯伊雲斯魅力驚人。

