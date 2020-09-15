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【隊長失手】「美國隊長」誤公開下體照後首度開腔　Chris Evans幽默回應轉移視線

娛樂 13:20 2020/09/15

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

「美國隊長」誤傳下體照後首度開腔。

IG新手「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）在本月12日於IG限時動態分享與友人玩遊戲的片段，卻不慎把一張男性下體的照片一同上傳。雖然基斯伊雲斯很快發現並刪除照片，但已引起全球粉絲關注。

到今日（9月15日）基斯伊雲斯在下體照風波後首度發言。

【隊長失手】「美國隊長」Chris Evans誤傳下體照至IG　急刪前已被網民CAP圖瘋傳

基斯伊雲斯身材非常好。（IG圖片）

【隊長失手】粉絲指美國隊長患焦慮症　瘋狂貼偶像與愛犬相洗版盼停止網絡傷害

下體照風波

基斯伊雲斯在下體照風波後「潛水」，終於在今日（9月15日）於個人Twitter留言：「Now that I have your attention .... VOTE Nov 3rd!!!」，借機提醒大家11月3日美國總統大選。

貼文發出3小時，已經獲47.4萬讚好，10.2萬轉發和1.6萬留言，為基斯伊雲斯下體照風波畫上句號。

基斯伊雲斯在限時動態的下體照發出後，獲網民封「美國巨腸」，令基斯伊雲斯弟弟在Twitter留言：「Was off social media for the day yesterday. So, what’d I miss?」

基斯伊雲斯首度開腔。（Twitter截圖）

【隊長失手】「美國隊長」Chris Evans誤傳下體照至IG　急刪前已被網民CAP圖瘋傳

粉絲暖心援助

基斯伊雲斯憑「美國隊長」一角人氣急升，人緣極佳的他是經常做善事，形象十分健康。加上多年前曾自爆患上抑鬱、焦慮症，所以發生下體照風波時，朋友和粉絲都非常保護基斯伊雲斯。

粉絲暖心「護駕」。（Twitter圖片）

有忠粉甚至在Twitter以基斯伊雲斯與愛犬「Dodger」的合照為洗版，希望大家淡忘下體照意外流出一事。

據悉，基斯伊雲斯在5月才加入Instagram行列，暫時仍在探索階段才發生今次「烏龍」事件。而基斯伊雲斯在短短4個月便成功吸引近500萬粉絲追蹤，可見基斯伊雲斯魅力驚人。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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