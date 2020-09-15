【全民檢測】華昇：臨時氣膜將持續安置本港　需要時可短時間重啟

為期14天的全民檢測計劃昨日結束，整個計劃有逾178.3萬名市民參與。負責病毒檢測華昇醫學特別顧問王世華對逾百萬樣來中僅宗假陽性個案感到滿意，臨時氣膜「放氣」後會繼續安置於本港，需要時可於短時間重啟。華昇診斷中心董事長胡定旭暫未知計劃涉及費用，認為是次經驗是最好的公私合作模式。

負責是次計劃的華昇診斷中心董事長胡定旭接受港台《千禧年代》訪問時表示，計劃昨晚結束後，所有樣本會於今日內完成檢測，預計協助支援隊明天會返回內地，暫時未知道計劃涉及的費用，而中山公園實驗室的檢測費用是由中央「埋單」。

他又形容，14日可完成178萬採樣檢測工作是不簡單，是次屬最好公私合作模式經驗，由採樣、電腦系統以至物流，公司與局方及政府各部門合作良好；計劃的大部分參與者都可於3日內收到檢測報告，每日最高檢測量曾經做到23萬至24萬，強調檢測量仍未到極限。

胡定旭指，華昇每日在港仍可維持3萬個單管的檢驗量，估計日後如有需要再設立實驗室，相信可於一星期內將檢測量提升至10萬，毋須中央再派人手到港協助。

華昇醫學特別顧問王世華接受商台訪問時提到，料今日中午前可完成所有樣本檢測，之後會清理中山紀念公園體育館內臨時實驗室場地交還給政府，需時約2、3星期；又對百餘萬檢測樣本中只出現一宗假陽性個案，感到滿意。

他稱，臨時氣膜化驗室「放氣」後，會繼續安置在本港，萬一要再用可於短時間重啟；至於裡面的檢測儀器將運往其他地方使用，有需要時才再借調本港。 他補充，全民檢測計劃進行期間，最高峰每天收到16萬個樣本，約600名化驗室人員在臨時實驗室工作，約10人是本港註冊醫務化驗師。

他解釋，檢測數量較預期的30萬少，是由於送抵實驗室樣本不如預期，冀政府多支持本地科學界，培訓更多化驗室人員；又相信今次大型檢測已經有助調節私營市場檢測費用，亦有信心如果在第四波疫情爆發時，再為本港提供足夠的檢測硬件支援。

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責任編輯：陳正怡