【開心速遞】《愛回家》安仔男扮女裝引色狼犯罪　周嘉洛+張景淳+歐瑞偉誰最嬌俏？【有片】

▲ 周嘉洛、張景淳和歐瑞偉都曾於《開心速遞》中以女裝示人。

TVB劇《愛‧回家之開心速遞》再有角色男扮女裝放笑彈，飾演金城安的周嘉洛今次化身學生妹引色狼出手並拍下犯罪證據。除了「廢青安」周嘉洛之外，《愛‧回家之開心速遞》出現男扮女裝的演員還有「龔燁」張景淳和「KC」歐瑞偉，都曾引起觀眾討論。

今晚（9月15日）《愛‧回家之開心速遞》的亮點落於金城安身上，從預告片可見，安仔分別換上水手校及斯文造型，更有度身訂造的淑女髮型，盡展女性一面。

▲ 安仔（周嘉洛飾）換上水手服。（TVB截圖）

龔燁變身美少女

除安仔外，《開心速遞》也有其他男角色先後以女裝示人，於觀眾心中留下深刻印象。

龔燁曾為氹熊若水（呂慧儀飾）歡心而變身成美少女出水亞美，一身藍色戰衣的他成功擊敗水水芳心，龔水戀愈來愈甜蜜。

▲ 龔燁（張景淳飾）變身成美少女戰士。（取自IG）

KC經常扮女人

KC曾於情人節以盛裝出席化妝舞會，戴上金色假髮及身穿粉藍紗裙的他以Elsa公主造型現身，搶盡風頭。

經常以女裝示人的KC試過換上旗袍配襯復古假髮出場，盡顯古典女性美。

KC近日化身成女僕為大龍生（羅樂林飾）清潔家居，多款女性造型均成為觀眾茶餘飯後的熱話。

▲ KC（歐瑞偉飾）換上旗袍。（取自IG）

今晚（9月15日）播出的第999集《開心速遞》以「讓孩子遠離陰暗角落」為題，劇情講述心如（蘇韻姿飾）頭痛不適，擬向島大駐校的西門醫生求診，被Candy（葉蒨文飾）阻止，她更說出疑被西門非禮之事。

心如、Bonnie（林凱恩飾）等認為不可息事寧人，打算尋找其他受害人，再搜集證據。Bonnie及後假裝求醫，想拍下西門非禮的罪證，可惜事敗。心如懷疑Bonnie過於強悍而令西門不敢下手，決定另找某人往試探西門。

那人本來不願幫忙，並道出不為人知的往事，但後來發現懷疑又有女生再遭西門非禮，那人終於決定挺身而出……