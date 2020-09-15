【迪士尼】消息指主題樂園周五可重開　香港迪士尼正進行城堡射燈測試

▲ 香港迪士尼樂園正進行城堡射燈測試。（Facebook專頁「HKDL Fantasy」圖片）

新冠肺炎疫情緩和，消息指政府考慮放寬酒吧、卡拉ok處所，惟仍有營業限制，亦會放寬主題公園的社交距離措施，預料可在本周五（18日）重開。Facebook專頁「HKDL Fantacy」今日（15日）上載了多張有關樂園的圖片，顯示將於今年底前開幕的「奇妙夢想城堡」近日正進行射燈測試。

香港迪士尼樂園在9月12日踏入15周年，但因應未及重開，樂園改於Facebook專頁舉行網上生日會，而官方上載的慶祝片段中，首次曝光翻新後的「奇妙夢想城堡」全貌，意味新城堡「變身」工程已踏入最後階段，並將於今年底前正式開幕。

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受新冠肺炎疫情影響，香港迪士尼樂園先後兩度關園，今年1月26起因疫情嚴峻已休業逾5個月，於6月18日重開，但恢復營運不足1個月後，因本港出現第三波疫情而於7月15日再次閉園至今。

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記者：陳曉瑩