【賭王千金】何超蓮被爆往西安見男方家長　陪男友竇驍返老家疑似好事近

▲ 何超蓮陪男友竇驍返家鄉，被指好事近。

賭王千金何超蓮與內地男星竇驍相戀近1年多，二人縱然分隔兩地，卻愛得愈見甜蜜。竇驍亦可謂成功融入何家，除上月陪女友超蓮出席賭王的喪禮外，他來港時更居於何家大宅，似乎早已奠定「何家未來女婿」的地位。

日前何超蓮更陪男友竇驍返回老家西安，由於二人已見家長，感情穩定，連網民也指二人似好事近。

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▲ 何超蓮跟男友竇驍欣賞歌舞劇《長恨歌》。（取自微博）

超蓮陪男友返家鄉西安

早前，何超蓮與竇驍齊為羅志祥舊愛周揚青一同慶祝生日，而何超蓮與竇驍這對「連體嬰」在昨晚（9月15日）又再出動。

原來超蓮陪男友返家鄉西安，二人除遊華清宮外，更於那裡觀看改編自名著的歌舞劇《長恨歌》。

華清宮的官方微博昨晚貼出何超蓮和竇驍欣賞歌舞劇《長恨歌》的照片，二人以「黑白配」情侶裝示人，二人接過大會送上的紀念品，拍照時更一臉嚴肅。

另一張照片中，竇驍跟何超蓮同樣戴著口罩，只見他們細心聽其他人講解，同樣地都默默把手放在背後，被指表情神同步。

除了今趟陪男友返老家外，早前已有指竇驍带何超蓮前往加拿大見父母，難怪被指疑似好事近。

其實何超蓮跟竇驍相戀近一年半，2019年4月，竇驍跟超蓮在電梯激吻照令戀情曝光，其後二人火速認愛，於微博發文：「哈哈哈～ hi Babe 狗糧狗糧 。​​​​」

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雖然兩人分隔異地，不過竇驍一有空，便飛來香港會女友，竇驍更不時在網上放閃分享二人的合照。而疫情亦沒阻二人相見，7月份竇驍來港見女友超蓮，而超蓮於社交平台發布竇驍的一條做GYM短片，網民發現場地應是超蓮的三房豪宅，可見男方已進駐何家大宅。

另外上月竇驍陪超蓮出席賭王何鴻燊喪禮，竇驍亦多日在旁陪伴著超蓮，盡現準女婿地位。

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