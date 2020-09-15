質疑郭榮鏗主持內委會涉行為失當　男商人申私人票控不獲受理

▲ （經濟日報資料圖片）

早前負責主持立法會內委會主席選舉的立法會議員郭榮鏗，遭男商人以私人傳票方式，票控14項公職人員行為失當罪。裁判官考慮過申訴人的書面陳詞綱要後，於上周五(11日)作出書面判決，認為申訴人完全沒有提供任何證據，法庭亦不應介干預立法會事務，故不接受其申請。

提出私人檢控的男商人王文漢，早前由代表律師向沙田裁判法院提出申請，要求向郭榮鏗發出14張私人傳票，指被告人於2019年10月至今年4月期間，主持了14次內會正副主選舉，由於被告人沒有履行職責，容許與會人士提出與選舉無關的事項作討論，從而消耗會議時間，令內委會正副主席一直未能選出，導致立法會無法正常運作，嚴重違反立法會的《議事規則》及《內務守則》，申訴人認為被告人作為公職人員，干犯了公職人員為失當罪。

署理主任裁判官溫紹明於裁決理由書指，申訴人只提交了每次會議舉行時間長短，完全沒有舉任何例子被告人如何拖延或拒絕進行選舉，法官表示觀看超過25小時及關讀了逾500頁謄本，認為申訴人提出的證據未能證明有關控罪的罪行元素表面存在。

法官指，申訴人沒有提供任何證據，內委會主席應花多少時間或舉行多少次會議才算合理，在沒有客觀證據支持下，法庭難以判斷被告人主持了14次會議仍未選出內委會主持是合理與否，亦無法判斷討論內容是否不合理，或被告人故意容許議員作出無關的討論。

書面裁決續指，被告人作為主持人，其角色只是主持會議的流程，責任只要公平公正及有秩序地主持會議，會議的長短及多少議員發言等，並非主持人一人可控制。法官指綜觀該14次會議，法官認為被告人主持會議時並沒有明顯偏頗，會議中兩類意見沒有對錯或合理與否之分。

法官認為被告人有給予不同意見的議員公平的發言機會，由於持不同意見的議員均踴躍發言，結果才需要舉行多次議會，以完成討論。法官認為舉行會議的次數本身並不能證明任何事情，而會議長短受許多因素影響，主持人的角色頗為被動，議員的參與程度反是會議長短的決定性因素。

法官認為申訴人完全沒有提供任何證據或陳述，被告人令議員在會議中作出有關討論有任何不當之處。申訴人亦沒有提及被告人的做法，違反了《議事規則》或《內務守則》的任何規則，單單指會議進行了很多次便是拖延選舉或癱瘓立法會運作，是沒有基礎及空泛的說法

法官指被告人以立法會內委會主席選舉主持人的身份行事，法庭不應輕易干預，除非申訴人能提供確切證據，證明被告人干犯了嚴重的刑事罪行，否則法庭不會介入立法會的內部事務。

法官指根據申訴人提出的證據，被告人可能被認為主持會議效率不高，但作為公職人員工作效率不高並非刑事罪行或不合法的作為，故此法庭不認為申訴人能就有關控罪成功舉證，因此拒絕申請。

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記者：林育慧