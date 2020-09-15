【如何忍眼淚】鄭秀文相隔一年再推廣東歌　Sammi憑歌寄意：難捱仍得逞強【有片】

▲ 鄭秀文推出新歌《如何忍眼淚》。

鄭秀文（Sammi）早前生日，已預告正錄製廣東新歌，Sammi之後亦在社交平台亦清唱新歌《如何忍眼淚》，令fans十分期待。而Sammi的新廣東歌《如何忍眼淚》的歌曲及MV亦於今日在各大音樂平台上架。

Sammi早前已在IG預告：「365天前，我選擇了《我們都是這樣長大的》。那是有關生命成長的無奈與唏噓。365天後，我選擇了這歌。這是有關愛與眼涙的忍耐。」

▲ Sammi指她轉了唱腔。（影片截圖）

Sammi又指：「對於唱腔，mi知道歌迷們非常有要求，亦有看法和期待，這次mi找回了一種溫柔與力度兼並的演譯，mi知道你們會喜歡的。（這次錄音時，一直等到聲音狀態最好最飽滿時才錄這歌😄✌️）」

而新歌由黃偉文填詞，歌詞似延續Sammi名曲《如何掉眼淚》，歌迷難免在詞中尋找Sammi的感情段落。

▲ MV中有不少抽象及象徵性畫面。（影片截圖）

Wyman的詞亦十分到肉，當中如「别痛哭 (不管多 不管多麽想哭)/讓那悲傷在儲蓄 (不敢哭 不甘哭 不該哭)/換作一股 能源 灰心那日放/你專屬～ 純白婚紗進場曲」。

另外又有：「如何難捱 仍得逞強 學馬上成熟/無謂眼淚 無需多流 眼淺這麽俗」未知Sammi有否憑歌寄意。