【公屋出身】貧窮父母7大問題下一代難翻身　網民籲港女勿與公屋仔拍拖︰無將來

▲ 有網民發表勿與公屋仔拍拖的言論，列出貧窮父母有7大問題，認為公屋仔沒有將來。

香港樓價高企，想買樓上車好艱難，有人希望申請公屋有個安樂窩。近日有網民在網上討論區發表勿與公屋仔拍拖的言論，列出貧窮父母有7大問題，他們的下一代亦難以翻身，因此認為公屋仔「沒有可交往的價值，也沒有將來和希望」。

一名網民在「連登」討論區以「不要和住公屋的男人拍拖」為題發文，表示就算是有上進心、有能力的公屋仔都沒有將來，因為他們在現今的社會結構中，成功機率非常低，即使成功也不知幾多年後的事。

認為公屋仔受父母貧窮思維影響

他指出，公屋仔或貧窮港男的父母思維總有些問題， 不解他們在香港經濟起飛的30年間，「為什麼他們還是社會低層」。他提出，公屋仔的父母在香港繁榮時不能改變自身社會階層，到現在香港經濟不景，更沒可能脫貧。他寫道︰

公屋仔的父母，大部分都有問題：比如失業、爛賭、家暴、酗酒、俾人騙、大洗、有病等等因素。

網民有感公屋仔受父母貧窮思維影響，大概只能永遠當基層，生活三餐不穩。因此下結論︰

公屋仔根本沒有可交往的價值，也沒有將來和希望。

他表示港女將來結婚、生育下一代，就知道和公屋仔在一起是沒有將來的。

網民︰公屋出身一樣可以向上爬

有網民表示，很多成功的專業人士都是公屋出身，認為「住公屋的男人唔係問題，最緊要佢哋肯努力同上進，一樣可以爬上中產至以上」。他相信這與個人能力有關，又指如果與只靠父幹的私樓仔拍拖，對方不讀書，只懂吃喝玩樂，20多歲還未有正職，才擔心應否與他結婚。

有公屋出身而成功上車的網民留言，「除非你上流社會（出身），否則眼光能耐一定唔及爬上嚟嘅公屋仔」。此外，有網民稱「宜家公屋仔先係人生贏家」、「得公屋，得天下」，住公屋每月可慳萬多元租屋費用。

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責任編輯︰王明芳