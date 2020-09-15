【林曉峰離婚】被指不慣康子妮再工作而屢起衝突　阿Lo疑脾氣大成離婚導火線

▲ 有周刊揭林曉峰康子妮離婚內幕。

49歲的林曉峰（阿Lo）和43歲的康子妮在上周四（9月10日）驚爆離婚，結束18年的婚姻。事後林曉峰承認與康子妮已離婚，並兩度發文表明二人和平分手；而康子妮亦在網上直播坦承已離婚，更憑歌寄意唱到灑淚，不過二人都未有交代詳細離婚原因。

今日有周刊報導，揭林曉峰跟康子妮的分開導火線，沿自經濟問題，令夫妻為此屢起衝突終致分手。

▲ 康子妮日前開咪直播，一度在鏡頭前落淚。

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林曉峰自承認跟康子妮離婚，外間一直揣測二人分手原因，因阿Lo曾刪除夫婦在IG所有合照，令人疑是否女方有外遇，更一度懷疑曾合作拍MV的黃翊是第三者。

日前林曉峰自離婚首次步出家門，陪契女睇醫生。但未有正面回應傳媒，只全程雙手合十，並指沒事情補充。

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不過有周刊報導爆出內幕，當中形容阿Lo是佔有慾太強的人，曾指康子妮是自己最重要的人，而康子妮亦為照顧丈夫和兩名兒子，早年選擇專心相夫教子，一家四口生活無風無浪。

隨兒子長大，康子妮近年已再次追求音樂夢想，擔任歌手演唱會和音，另一方面，阿Lo近日因疫情影響致工作量大減，疑似不習慣生活變化而生中年危機。

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▲ 林曉峰跟康子妮結束18年婚姻。（經濟日報圖片）

康子妮工作減家中負擔

此外，2014年在康子妮父親幫忙出首期，夫妻共同購入逸瓏灣單位，有指最初物業未有康子妮名字，後來阿Lo才加入太太名字。

而置業後，康子妮感到供樓有經濟壓力，故才希望工作作幫補；據知阿Lo一向脾氣大，為此常有爭執，康子妮再三忍讓。

而近日在疫情下，阿Lo較多時間留在家中，夫妻朝夕相對，產更多磨擦，終致走向離婚之路。