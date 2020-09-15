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【新冠肺炎】本港今日新增4宗輸入個案　第三波疫情以來首次本地零感染

社會 14:09 2020/09/15

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本港今日沒有本地個案，不設疫情記者會。

本地新冠肺炎疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（15日）新增4宗確診個案，全屬輸入個案，包括一名32歲男子由日本返港，是次屬第三波疫情以來首次本地感染「零確診」，衞生防護中心及醫管局今日下午將不設疫情記者會。

【防疫措施】消息：政府考慮放寬酒吧及卡拉ok 處所　主題公園料星期五可重開　

根據衞生防護中心資料，今日新增4宗輸入確診個案，如下：

  • 第4973宗：32歲男子，從日本抵港
  • 第4974宗：35歲女子，由菲律賓抵港
  • 第4975宗：43歲男子，由從盧旺達抵港
  • 第4976宗：34歲女子，從印度抵港

中心指今日公布的新增個案不包括9月15日零時零分以後，如有經普及社區檢測計劃檢測呈現陽性的個案，正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作，呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。
 
鑑於全球各地的疫情仍然非常嚴峻，各地個案數字不斷上升，中心強烈呼籲市民應避免所有非必要的外遊計劃。

消息指政府下午公布食肆可延長堂食至午夜，主題公園星期五可重開，詳情即看：【下一頁】

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳正怡

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