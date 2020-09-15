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【在家工作】VMware推行永久WFH　員工卻遭減薪18%？

職場 14:28 2020/09/15

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近日彭博社報道指，VMware一名原在加州Palo Alto總部工作的員工投訴，VMware出現薪酬不公的情況。（法新社資料圖片）

新冠肺炎疫情促不少企業改變傳統工作模式，推行在家工作（WFH），減少員工之間的社交接觸。外國更有不少科技大企宣布，永久推行WFH措施，包括VMware、Facebook及Twitter等。

但近日彭博社報道指，VMware一名原在加州Palo Alto總部工作的員工投訴，VMware出現薪酬不公的情況。該名員工提到，若他要從總部搬到科羅拉多州丹佛市工作，就必須接受18%的減薪；若要前往洛杉磯或聖地亞哥工作，則需要放棄年薪的8%。

VMware人力資源高級副總裁Rich Lang表示，公司致力為員工提供公平薪酬，薪酬不會按種族和性別，而是按工作地點或地理位置劃分。公司也會根據不同地區的「勞動力成本」來調整工資，並以競聘其員工的其他公司的薪酬差異為基準。他提到，若僱員需選擇搬到更大或消費指出較昂貴的城市，他們將獲得加薪。

VMware也強調，VMware員工可以選擇靈活地在任何地點工作，從而提高生產力，為客戶提供最創新性的解決方案。

報道又提到，其他科技企業也都正考慮或已制定相類似的薪酬調整政策。Facebook早前也在聲明中表示，將會根據員工的「所在地」支付薪金。此外，若在家工作的員工在 2021的1月 1日前搬到新地區，必須要知會公司。至於Twitter發言人則指，公司會採用「競爭性」的方法，讓員工獲得公平薪酬。

責任編輯：曾曉汶

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