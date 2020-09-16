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【紓緩經痛】女生小腹脹痛月經有血塊　中醫推介湯水紓緩血瘀型痛經【附做法】

保健美顏 12:26 2020/09/16

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中醫推介湯水紓緩血瘀型痛經

經期小腹脹痛，月經有血塊，屬於血瘀型痛經。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」facebook專頁指出，經痛很普遍但不代表正常，她講解何謂「血瘀型痛經」，並推介食材及湯水紓緩不適，活血化瘀。

血瘀型痛經症狀

梁醫師指，不少女生經前或行經期間都會有不同程度的「經行腹痛」，除了小腹疼痛，有些更會牽連至腰背部，甚至痛得不能下床。從中醫角度來看，「經行腹痛」是因為自身體質引致。

若經前一兩天或月經期間小腹脹痛，伴隨乳房脹痛、月經帶有血塊、唇色偏紫暗，則屬於血瘀型痛經，因為肝氣鬱結令體內氣血運行不暢順，血脈瘀滯引發痛經。

點擊圖片即睇：按症狀分經痛程度、紓緩經期前不適的食物，以及保養卵巢和子宮的食物↓

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紓緩經痛食材及湯水

要紓緩血瘀型痛經，梁醫師建議以下方法：

可適量食用有行氣活血功效的食材，例如田七（又名三七），為五加科植物三七的乾燥根和根莖，有祛瘀、消腫、止痛的作用。

戒吃生冷及寒涼食物。

做適量運動以及尋找適合自己的減壓方法，有助緩解肝鬱，痛經情況便有所改善。

活血化瘀湯水小貼士

可適當添加活血化瘀功效的食材如黑木耳、山楂、黑豆等。

青紅蘿蔔田七湯

功效：活血化瘀，有助改善血瘀型痛經、暗啞肌膚及便秘症狀。

材料：田七10克、青蘿蔔1條、紅蘿蔔2條、腰果40克、蜜棗2枚

做法：

1. 所有材料洗淨，青蘿蔔、紅蘿蔔去皮切塊。
2. 鍋中加入2000毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1小時，最後下鹽調味即可。
備註：孕婦不宜飲用，脾胃虛寒者不宜多吃青蘿蔔。內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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