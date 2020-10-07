【英國升學】寄宿大學宿舍還是自行租屋 鄧藹霖分享倫敦的衣食住行全接觸

▲ 鄧藹霖分享倫敦的衣食住行。

英國是港人熱門的升學地方，不少爸媽都擔心子女過去英國升學後的適應問題，TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請親子專欄作家鄧藹霖，從媽媽的角度，分享英國衣食住行升學的常見問題。

鄧藹霖與前副廣播處長丈夫吳錫輝育有兩名兒子，長子Conrad早年在香港讀完大學後，再前往英國倫敦大學學院（University College London）修讀碩士課程，現於倫敦從事與寫作有關的工作，細仔Eugene則於英國讀法律，現時已回香港發展。鄧藹霖近年也在英國倫敦、香港兩邊走，每個地方各停留居住半年，尤其熟悉倫敦的衣食住行。

寄宿學校還是自行租屋？

鄧藹霖表示，如果子女到英國升讀大學第一年，不少家長都會安排子女入住大學宿舍，但倫敦如同香港都是寸金尺土，大學宿舍一房難求，而且大學宿舍都是遍布在倫敦的周邊。

如果抽中大學宿舍好似中獎，如果你想行5分鐘就到學校回到宿舍，那麼你不用想了，有機會你的孩子抽到宿舍，你都要搭半小時地鐵上學。

假如自行出來租房，倫敦屋租也較為高昂。她分享，兒子曾租住一間類似酒店房間大小的劏房，洗手間狹窄得洗澡時不能轉身，月租也要盛惠1,200英鎊(約1.2萬港元) 。

不過，她目睹不少留學生在大學第二年或第三年會選擇與人合租單位，不僅享有共用空間，而且攤分後的月租也較為便宜，每人每月約700至1,000鎊（約7,000至1萬港元）。

倫敦交通發達地鐵較貴

倫敦寸金尺土，但交通也似香港般四通發達。鄧藹霖分享，無論是自行租屋還是居住大學宿舍，基本都需要搭巴士或乘坐地鐵上學，其中巴士比較便宜，每程巴士車費一律是1.5鎊（約15港元），且1小時內轉車是毋須付額外車費的，是留學生使用最多的交通能夠工具。

不過，相對於巴士，在倫敦乘坐地鐵是較為昂貴的，單程大概是30港元，但快速方便。此外，倫敦的共同單車服務也隨處可見，尤其是遊客區和大學區，留學生也可選擇單車上學，但要注意交通安全。

倫敦夏天要買定風扇

倫敦天氣會很冷嗎？鄧藹霖表示，倫敦的天氣不似加拿大、美國般寒冷，冬天最冷的月份平均也不過是零至三、兩度，日間氣溫更會略為回升，而且受氣候暖化影響，近年也愈來愈少降雪。她建議家長不用在香港購買羊毛冷衫過去英國，因為倫敦都有暖氣設備，最緊要有一件有連身帽子的禦寒保暖外衣，以備倫敦颳大風可以保暖。

至於夏天，總有兩、三星期的氣溫會超過30度，但倫敦只有少部分樓房或者是新建的樓宇才安裝冷氣，因此建議都要預先購買電風扇。

倫敦飲食多元化

最後談到食，倫敦的社區設施很方便，即使你住得多遠，平均步行15分鐘便可以購買到食物，外出吃飯也沒有問題，因為倫敦雲集了全世界的美食。鄧藹霖表示，以大學為例，她留意到大學附近的超市有很多叮叮餐，例如意粉、飯等，售價大約30至40元港元。

不過，如果當留學生外出住屋後，不少也會學烹飪，烹飪自己喜歡的食物，「買菜回家煮一定平過香港」。

記者：鄺嫻