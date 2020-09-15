【防疫抗疫基金】政府動用240億元推第三輪防疫抗疫措施　進一步寬減政府物業租金

▲ 政務司司長張建宗指，政府動用240億元推第三輪防疫抗疫措施。（曾耀輝攝）

本地新冠肺炎疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（15日）新增4宗確診個案，全屬輸入個案，包括一名32歲男子由日本返港，是次屬第三波疫情以來首次本地感染「零確診」，衞生防護中心及醫管局今日下午將不設疫情記者會，詳情即看:【下一頁】

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行政長官林鄭月娥聯同多名官員包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波，食物及衞生局長陳肇始，公務員事務局長聶德權，醫管局行政總裁高拔陞下午三時多見記者，並 公布第三輪防疫抗疫基金及下階段措施。

政務司司長張建宗指，政府動用240億元推第三輪防疫抗疫措施，包括會動用45億支援因防疫措施而受影響的行業，包括包括飲食業、旅遊業、航空及運輸業、體育界、藝術文化界、電影院，教育界包括幼稚園、私立中小學、補習學校、學校及專上院校餐飲服務提供者、學校興趣班及校巴服務，幼兒中心，津則機構興趣班、美容院、按摩院、遊戲機中心、浴室、健康中心、遊樂場所、公眾娛樂場所、派對房間、夜總會、酒吧酒館、卡拉OK場所及麻將天九耍樂處所提供資助，下週五將會向立法會財委會申請撥款；另綜緩計劃的支援失業人士特別計劃延長6個月至2021年5月31日。

張建宗又指，政府打算提供一筆過資助街市攤檔，推行非接觸式付款，改用電子付款模式代替現金；另當局預計採購預防疫苗需要接近100億元。

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財政司司長陳茂波亦提到，計劃包括租金寬減收費豁免及進一步差餉減免總值約50億元，包括延長政府物業及短期租約等合資格租戶75%租金寬減或100%租金寬減六個月，以及豁免27類政府收費一年的措施，並豁免額外7類政府收費1年；就非住宅用途水費及排污費的75%減免措施延長4個月；2020至21年度第三和第四季非住宅物業單位的差餉寬減上限由每季1500元增至5000元。

此外，政府已要求香港房屋委員會、香港房屋協會、香港機場管理局、香港科學園和數碼港向非住宅住戶提供租金寬免，所涉金額約10億元。

至於優化中小企融資擔保計劃方面，在「中小企融資擔保計劃」下的百分百擔保特惠貸款，最高貸款額由6個月提高至12個月僱員薪金及租金總和，或500萬元，以較低者為準；最長還款期由3年增至5年。

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此外，早前香港金融管理局已宣布廷長，「中小企融資擔保計劃」下8成及9成信貸擔保產品延遲償還本金的措施6個月至2021年3月31日，並將延還償還本金期由12個月增至18個月；以及延長「預先批核還息不還本計劃」6個月至2021年4月，而「預先批核還息不還本計劃」下的貿易融資貸款還款期則延長90天。

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記者：郭詩詩