【全民檢測】計劃共揪出42宗確診個案　聶德權：已達政策目的可為下次抗疫參考

▲ （經濟日報資料圖片）

港府自9月1日起推全民檢測，為期14天至昨日結束，共有約178.3萬人接受採樣，當中171.9萬樣本已完成化驗，至今揪出32宗確診個案。行政長官林鄭月娥今下午率相關政策部門，召開記者會交代全民檢測計劃成效。

公務員事務局局長聶德權表示，全民檢測計劃為期不逾14天、分3個階段推行，包括9月1至7日有141個檢測中心、9月8日至11日有122個檢測中心，以及因應服務需求，再於9月11至14日間有57間檢測中心為市民探樣。

他形容，計劃推行過程順暢，累計已為178.3萬人完成採樣，有137.6萬人透過網上預約登記，有6500名醫護協助採樣，當中首階段、第二、第三階段分別每日有2300名、2000名及900名醫護協助。

同時有來自4000多名來自75個政策局及部門的公務員及退休公務員協助中心運作，三階段分別每日有2400名、2300名及11000名提供協助；另有近2000名人員作數據統整、物流保安及熱線運作支援，亦有負責策劃工作人員。

食衞局局長陳肇始陳始稱，整個計劃完成178.3萬人檢測，透過計劃新增32宗確診個案，經追蹤密切接觸者及與醫管局重疊的初步確診個案有5宗，另外患者的87個密切接觸者中亦有5人進一步確診。

她表示，整個計劃直接或間接揪出最少42宗確診個案，當中13人無症狀及20宗源靄不明；連同衞生署流行病學檢測、關鍵群組檢測及全民檢測，本港每百萬人口檢測43萬次，已逾新加坡、澳洲、英國及南韓。

聶德權強調，港府未有為全民檢測訂下目標人數，至今有178.3萬人參與，認為已達政策目的，可檢視社區病毒感染情況，亦提高公眾公共衞生意識，知悉疫情防範重要性，同時發揮作用可為下一步抗疫參考。

他重申，本港短時間內驗逾178萬樣本，如無中央支持設臨時化驗室，亦無派員支援，港府將無力進行；是次計劃建立數千名有經驗採樣網絡，形容是一次好好公私營的合作



他提到，港府於整個計劃只承擔聘請採樣人員、安排保安物流運輸，安排場地、網上預約及場地定時消毒等，估算費用達5.3億元，當中7成約3.7億屬醫護人員酬金。



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記者：陳正怡