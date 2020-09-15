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受疫情影響出黑膠碟一波三折　王梓軒從製作中汲收新知識：我又學到好多嘢

娛樂 15:44 2020/09/15

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

受疫情影響王梓軒出黑膠碟一波三折。

昨日（9 月14日），王梓軒推出〈Crossing過去。現在。未來〉雙黑膠碟，梓軒並早在一個月前已計劃好兩場「網上CROSSING黑膠試聽會」，於上周六晚舉行，兩場一百人名額，短短數小時已爆滿。

王梓軒稱，印製唱片一波三折：「今次出雙黑膠碟，是紀念與歌迷過去的十年，首先要同歌迷講『好抱歉！』，因為delay了好久，上年12月的演唱會已經有預售，本身諗住隔一、兩個月就推出，但疫情關係delay了。」

王梓軒剖白出黑膠碟原因　追求完美：希望製作有收藏價值的作品給大家

王梓軒推出〈Crossing過去。現在。未來〉雙黑膠碟。

【多功能老婆】遺憾未能再與梁舜燕續演母子　王梓軒：好掛住Lily姐

他續指：「黑膠碟我不是在香港印，要攞去英國印，我重新做混音，一邊英國、一邊美國，要與他們兩邊溝通，印刷同運輸所有東西都delay，第一批包裝還要出了問題，為了做到最好，令大家覺得物超所值同有紀念價值，我們用了半年弄妥才推出。」

梓軒說製作黑膠是一次難得的經驗︰「最大困難係學習選曲、排歌同mixing，我之前全部都是CD或網上！原來放落黑膠個聲是不同，我們排歌會影響到音質，黑膠碟排法有自己的邏輯，你亂咁排，唱盤支針向內行，你排得不好聲會變形，我又學到好多嘢。」

王梓軒身處美國。

揀歌方面，梓軒亦經過幾番掙扎︰「初時諗是否將十年內最多人聽的20首歌擺落去，但細想覺得這樣做沒甚麼意思，所以加插幾首之前沒plug過的歌，或者好代表我年代的諗法，因為我覺得這個紀念是個公開的日記，新歌迷可以當新歌聽，而且我好鍾意今次隻黑膠，由顏色、封面到入面的insert，甚至印刷都非常用心設計。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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