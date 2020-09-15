中大研發內鏡手術機械臂　治早期大腸癌減手術穿孔風險

▲ 中大由2010年起與新加坡合作，開發機械人內鏡平台EndoMaster EASE系統，應用在內鏡黏膜下剝離術。(中大醫學院提供)

大腸癌是本港常見癌病之一，在腸癌初期可使用微創內鏡手術進入腸道內切除腫瘤。中大醫學院外科學系結直腸外科組吳兆文表示，中大由2010年起與新加坡合作，開發機械人內鏡平台EndoMaster EASE系統，應用在內鏡黏膜下剝離術（簡稱ESD）。他稱，醫生只需透過系統控制內鏡中的伸縮機械臂，便可在腸道內將附於腸內黏膜的腫瘤，連同周邊邊緣及黏膜下的病變組織一併切除，徹底根治癌症，減低復發機會。

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中大醫學院最近成功開發新平台 EndoMaster EASE 系統， 適用於進行大腸ESD。系統配置了內鏡系統，配有兩隻裝上微型抓手及微型切割刀的機械臂，可以同時切割腫瘤。中大團隊今年5月已運用此技術作全球首個臨床研究計劃。

吳兆文解釋，ESD是一種微創內鏡介入治療方式，用於醫治早期的消化道癌症，可以讓病人保留完整器官，但需要高技術操作，有一定程度的穿孔及出血風險。

全球首名接受臨床測試、65歲的病人陳女士稱，她在2017年開始參加大腸癌篩查計劃，至今年6月發現直腸有腫瘤。她起初以為要切除整條直腸和「孭袋」故非常擔心。後來她收到中大的邀請，接受ESD手術。她稱，手術的過程不痛，術後亦沒有不適；她即晚已可吃稀粥，兩日後康復出院。最終，醫生發現她的腫瘤屬良性，她覺得「非常感恩」。

吳兆文指，團隊至今已成功運用新技術為6名病人進行大腸ESD手術，均沒有穿孔個案。而病人於手術後一天可以開始進食及術後兩天出院。他指出，透過政府大腸癌篩查計劃而確診的個案，有逾6成是早期患者，望內鏡黏膜下剝離術治療漸趨穩定後，能提高治療早期患者的成效。

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責任編輯：洪芷晴