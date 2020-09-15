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【防疫措施】周五起食肆可供堂食至午夜　重開酒吧、主題公園及派對房間

社會 15:59 2020/09/15

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政府在星期五再放寬防疫措施。

本地新冠肺炎疫情似有緩和，今日（15日）更錄得第三波疫情以來首次本地感染「零確診」。行政長官林鄭月娥連同多名政府官員今日下午3時半見記者，交代最新的防疫抗疫措施。

食物及衞生局局長陳肇始指，由本周五（18日）起為期7天，所有受規管處所均可重開，包括酒吧、酒館、浴室、所有公眾娛樂場所，包括卡拉ok、夜店、夜總會、展覽場所、主題樂園、派對房間、游泳池，惟仍有營業限制；至於食肆堂食時間可延長至午夜。另外，4人限聚令會維持不變。

另外，政府亦會放寬部分處所的限制，包括在健身中心和體育處所配載口罩和小組安排上的限制。上述處所仍需嚴格執行預防感染控制措施。

陳肇始又表示，在新冠肺炎有疫苗前，病毒會和我們共存，所以要總結第三波疫情的經驗，預計未來一段時間，無法將社交距離措施，放寬至6月時的程度。而如有下一波疫情，政府亦會用更具針對性的方式收緊和放寬社交距離措施，減低傳播風險的同時，維持社會一定程度正常活動。

陳肇始呼籲市民切勿鬆懈，餐飲業亦未要嚴格執行預防感染控制措施，減低市民用餐時傳播風險，執法部門亦會加強巡查，對違規餐廳嚴厲執法。

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳梓蔚

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