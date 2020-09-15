旅發局逐步重啟旅遊推廣　針對內地大灣區等短途市場宣傳

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情似有放緩之勢，港府下午將公布新一輪放寬社交距離措施，商經局早前亦指已與11個國家商討「旅遊氣泡」計劃。旅發局公布8月訪港旅客初步數據，上月有約4450人次訪港，按年跌99.9%，又指會將逐步重啟本地及客源市場旅遊推廣，以短長期策略重振旅遊業，同時重新宣傳「旅遊 就在香港」計劃，希望帶動本地氣氛，刺激消費。

根據8月訪港旅客初步數據，本港上月有4449人次訪港，較去年同期跌99.9%，當中內地訪港客達2323人次，非內地則有2126人次訪港，均同樣較去年同期急跌逾99%。

旅發局表示，因應港府與其他國家及地區討論建立「旅遊氣泡」有正面進展，旅發局將逐步重啟本地及客源市場的旅遊推廣，以短、長期策略重振旅遊業；本地方面則會重新宣傳「旅遊·就在香港」計劃，希望帶動本地氣氛，刺激消費。

旅發局主席彭耀佳表示，正積極籌備「Open House Hong Kong」平台，料內地特別是大灣區及個別短途市場將會是較快重啟旅遊的地區，旅發局已部署針對性宣傳策略，當跨境旅遊恢復，便即時推出不同的促銷優惠搶客。

他補充，疫情為球的旅遊局面帶來新常態，旅發局會趁機審視香港的旅遊定位，亦希望持續吸納高增值旅客；未來將有7個大型會展活動落實選址香港舉行，包括國際航空運輸協會(IATA)全球貨運大會、亞洲運動科技會議、亞洲器官移植協會大會及中國國際保險精英圓桌大會將首次來港舉行。

旅發局預計，7 項國際大型會展活動總與會人數預計約2 萬人，同時為香港未來積極吸納高消費的會展客源打下強心針。

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責任編輯：陳正怡