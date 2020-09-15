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【全民檢測】普及社區檢測驗出42名隱形患者　政府負責5.3億元開支

社會 15:52 2020/09/15

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本地新冠肺炎疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（15日）新增4宗確診個案，全屬輸入個案，包括一名32歲男子由日本返港，是次屬第三波疫情以來首次本地感染「零確診」，衞生防護中心及醫管局今日下午將不設疫情記者會，詳情即看:【下一頁】

行政長官林鄭月娥聯同多名官員包括政務司司長張建宗、財政司司長陳茂波，食物及衞生局長陳肇始，公務員事務局長聶德權，醫管局行政總裁高拔陞下午三時多見記者，林鄭月娥指出今日本地確診個零確診，是第三波疫情以來首次，公務員也復工，希望當第三波疫情受控，學生可於下周分批回校上學，她表示疫情下亦不能夠掉以輕心，謹守防疫措施。對於受疫情嚴重打擊的行業，包括航空、酒店、旅遊，希望可以恢復適當有序的通關，才可以令經濟活動逐步恢復。

她又表示感謝百多萬名市民參與普及社區檢測計劃，為抗疫出一分力，亦感謝中央及各部委的支持，透露亞博的臨時醫院及社區治療設計的前期工作已完成，已進入最後的籌備階段。

【新冠肺炎】本港今日新增4宗輸入個案　第三波疫情以來首次本地零感染

公務員事務局局長聶德權指出，普及社區檢測已達政策目的，政府開支達5億3千萬，當中７成是醫護人員酬金，即大約是3.7億元，不過有關支出未計由中央承擔的實驗室運動及檢測人員費用。

食物及衞生局長陳肇始指出，通過普及社區檢測發現42宗個案，認為計劃有助找出社區沒有徵狀的個案，截斷傳播鏈，同時檢測服務將擴大至逾40間普通科門診，預料特定的高風險群組預計每天有約5,000個檢測。

即看今期消委會報告https://bit.ly/2xZn3pI

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記者：伍瑋瑋

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