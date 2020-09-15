【疫苗供應】政府將向財委會申請撥款117億元採購疫苗　料長者、長期病患及醫護人員會優先接種

▲ 陳肇始指會政府會密切關注研發疫苗情況。（曾耀輝攝）

本地新冠肺炎疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（15日）新增4宗確診個案，全屬輸入個案，包括一名32歲男子由日本返港，是次屬第三波疫情以來首次本地感染「零確診」，衞生防護中心及醫管局今日下午將不設疫情記者會，詳情即看:【下一頁】

食物及衞生局長陳肇始指出，通過普及社區檢測發現42宗個案，認為計劃有助找出社區沒有徵狀的個案，截斷傳播鏈，同時檢測服務將擴大至逾40間普通科門診，預料特定的高風險群組預計每天有約5,000個檢測。

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至於在疫苗採購方面，世衛最新指引在2021年年前中廣泛使用疫苗的機會較微，陳肇始稱港府已參與新冠肺炎疫苗全球獲取機制（COVAX機制）提交意向書，同時也積極聯絡藥廠，與展開第三期臨床試驗的製造商已簽訂保密協議，因為未可以公布詳情。

政府將向財委會申請撥款117億元採購疫苗，也會就採購疫苗方面諮詢專家的意見，陳肇始指出一旦有疫苗供應，建議先讓安老院舍、60歲或以上人士、長期病患及醫護相關工作的人員等優先接種。

陳肇始亦透露政府一直有支持本地研發疫苗，今年4月起向兩間本地大學展開了4個有關疫苗的研究，提供2,950萬元資助。

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記者：伍瑋瑋