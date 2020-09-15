【中秋飲食貼士】中秋應節水果宜忌你要知　營養師：同時吃多款水果易攝取過多糖份

▲ 註冊營養師李曉文提醒大家，中秋應節水果多，但也要慎吃，避免攝取過量果糖，而腎病人士尤其注意，碌柚及楊桃忌吃。

一年容易又中秋，這一年卻不易過，疫情下大家特別盼望跟家人親友歡聚人月團圓的好時光。一家人共享月餅及時令水果、食大餐等例牌節目都能提升節日歡慶氣氛，靈實賽馬會「齡的突破」健樂自主計劃註冊營養師李曉文便指導大家過節識食三大法寶，一齊藉健康飲食增添正能量，給自己打氣！

趁佳節呼朋喚友飽餐一頓，是不少香港人贈興兼減壓方法，而長者眼見兒孫滿堂歡聚，同樣會很容易「食過龍」，中秋節的應節月餅又香甜可口，難道開心過節就是大家放縱食慾的藉口？靈實賽馬會「齡的突破」健樂自主計劃註冊營養師李曉文，指只需掌握中秋飲食三大法寶，人月兩團圓一樣可以食得有營，維持均衡飲食。

法寶1.睇標籖揀月餅

市面上的月餅琳瑯滿目，款款都想試而有選擇困難症？營養師李曉文說選擇月餅等相關食物時可多留意營養標籤，因營養標籤能清楚提供該月餅的總脂肪、糖份、鈉質等含量，從中選出較低熱量、脂肪、糖份的一款。以每100克月餅為例，總脂肪少於20克、糖少於15克便是一個不錯的參考選擇。

▲ 雙黃白蓮蓉月餅比起雙黃蓮蓉，脂肪及糖份都會略低。而月餅是節日性食物，不會天天食用，只要注重食用分量在中秋也能開心享用。

要留意傳統月餅如雙黃蓮蓉月餅、雙黃白蓮蓉月餅、伍仁月餅等，相對上於工序及材料中需加入較多油份、糖份，難免比較高熱量、高脂肪及高糖份，那就可選擇食用迷你月餅來控制食量。

另外亦可選擇一些標榜加入健康元素的新興月餅，如低糖、低脂、素食、水果等，而冰皮月餅雖較傳統月餅少脂肪，但糖份含量也不可小覷，豆蓉餡是較健康的選擇。Go Green盛行，素食月餅捧場者眾，多選用豆蓉、紫薯、南瓜等天然帶甜味的食材，減少整體月餅的糖份，故是較低糖之選。關注血糖或血壓健康人士可考慮較低糖、低脂的月餅；患有慢性疾病人士則建議先諮詢營養師或相關醫護人員意見。

▲ 冰皮月餅以豆蓉餡為較健康的選擇。

法寶2.少吃多滋味

一般而言，不論任何款式的月餅，建議每次食量可盡量控制約200千卡內，即約1/4傳統月餅或1/2迷你月餅，不妨與家人、朋友分享淺嚐，共享佳節的一點甜。

▲ 進食奶黃月餅時要多加留意脂肪含量。

而月餅愛好者可用替代方法，減少正餐進食分量，例如少吃1碗飯（約220千卡）換取額外進食月餅份量。

若嫌吃膩了月餅，想搞搞新意思，可改以綠豆糕、芋頭糯米糍作應節美食，熱量、脂肪相對較低之餘，同時亦可避免膽固醇的攝取。謹記均衡飲食需要持之以恆，過節也要節制飲食。

法寶3.配合其他應節食品

開心share月餅時，可配合適量高纖低脂的水果及清水、清茶佐吃，消滯解膩，避免同時配以汽水、果汁等飲品來減少糖份攝取。新鮮水果雖含豐富營養價值，但糖份（果糖）也不少，如已感到飽滯再吃「飯後果」，反而會更飽滯。不妨大餐前先吃水果打底，能避免進食過量月餅或食物。

▲ 腎功能較差者須減少碌柚食量，以減低腎臟負荷。

水果可選含果酸及需多咀嚼的水果，如柑橘類水果（柑、橙、西柚）、應節的水果（楊桃、碌柚）。每次不宜同時吃太多款水果，如以生果拼盤方式會容易不自覺地吃了過多水果，從而攝取過多糖份（果糖）。水果宜原個進食，榨成果汁或會令部分營養流失，亦有機會吸收過多糖分。

▲ 腎病患者忌吃楊桃。

應節水果勿亂吃

1.楊桃：腎病患者忌吃；腎功能較弱人士，建議進食前先諮詢營養師或相關醫護人員意見。

2.柿子：不要和蟹同吃，因會產生化學作用，引致消化不良或容易引起嘔吐、腹痛、腹瀉的風險。

3.碌柚： 腎功能較差者須減少食量，以減低腎臟負荷。

▲ 林柿不要和蟹同吃，因會產生化學作用，引致消化不良或容易引起嘔吐、腹痛、腹瀉的風險。

留家自煮有營應節菜式

今年中秋，或因限聚令而未必能出外用餐，其實留家自煮、圍爐共吃，更顯一家團團圓圓的溫馨。防疫時期，營養師李曉文建議大家多進食抗氧化食物，如蔬菜、水果，多飲水，也要以少糖、少鹽、少油方式烹調，大家可運用不同顏色的食材作應節大餐主題。她便分享了4餸1湯「健康賞月餐」：三色椒炒雞柳、鮮蝦蒸蛋白、蒜香蒸茄子、杞子上湯浸菜遠，以及南瓜番茄紅豆瘦肉湯，既色彩繽紛又簡單易做，能提升不同營養素的攝取。

▲ 南瓜番茄紅豆瘦肉湯，含有豐富維他命A及纖維素，又能增加水份攝取，是一家人可開心共享的有營湯水。

飽餐後一家人齊齊到公園散步賞月，邊樂聚天倫邊增加運動量來消耗熱量，一樂也！

如有興趣瀏覽更多相關健康資訊、如何自家製作月餅或相關運動建議，可瀏覽靈實賽馬會「齡的突破」健樂自主計劃網站，一起愈活愈健康。



記者：Kristy