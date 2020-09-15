【全民檢測】陳肇始：將與專家等分析數據訂下一波疫情策略　普通科門診派口水樽檢測本周內增至30間

▲ （曾耀輝攝）

全民檢測計劃為178.3萬名市民採樣檢測，至今揪出42宗相關確診個案，陽性率為0.002%，即每10萬港人有2人受感染。食衞局局長陳肇始表示，將與專家及醫學院進一步分析有關數據，以制訂下一波疫情策略；醫管局今個星期起亦會擴展至30間普通科門診派發口水樣本包，料9月底進一步推及至40間。

食衞局局長陳肇始稱，整個全民檢測計劃完成178.3萬人檢測，透過計劃新增32宗確診個案，經追蹤密切接觸者及與醫管局重疊的初步確診個案有5宗，另外患者的87個密切接觸者中亦有5人進一步確診。

她表示，整個計劃直接或間接揪出最少42宗確診個案，當中13人無症狀及20宗源頭不明；連同衞生署流行病學檢測、關鍵群組檢測及全民檢測，本港每百萬人口檢測43萬次，已逾新加坡、澳洲、英國及南韓，陽性率為0.002%，即每10萬港人有2人受感染。

當局將就數據進一步分析人口及特徵，予下一步計畫工作，同時港府將會與專家及醫學院檢視是次經驗，為下一波疫情訂下策略。

陳肇始表示，任民檢測計劃完結後，當局亦會持續加強病學及特定群組檢測工作，當中醫管局今個星期起亦會擴展至30間著通科門診派發口水樣本包，料9月底進一步推及至40間，以便較高風險市民可做檢測，料每日限額可由現時2400個，增至9月底約4000個。



有關檢測下至9月13日，已檢測3.2萬個樣本，當中64宗呈陽性，陽性率為0.2%，有關安排可及早識別個案。至於為特定群組檢測將按風險評估及需要推出，7月中至昨日已檢49.6萬個樣本，當中84個確診，陽性率為0.2%，同樣反映安排有助找出社區傳播者。

陳肇始提到，未來仍會為突發性爆發、或特定地區、個別樓宇出現爆發，亦會安排檢測。

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記者：陳正怡