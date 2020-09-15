摩通前高層涉行賄　證人指客戶推薦招聘無明確成績要求

▲ 被告梁嘉彰否認兩項向代理人提供利益罪，案件今於區域法院續審。（資料圖片）

摩根大通證券前董事總經理梁嘉彰涉聘用1間物流公司主席的兒子，以換取對方首次公開招股(IPO)聘用投資銀行時優摩根，梁否認2項向代理人提供利益罪，案件今（15日）於區域法院續審。時任摩根初級員工管理部經理胡天縱供稱，客戶推薦計劃對應徵者大學成績沒有明確要求，而案發時她曾收到被告電郵，要求聘用1名客戶的兒子，而她當時覺得對方履歷不錯，胡承認曾考慮以正常渠道招聘。

被告梁嘉彰(51歲)，案發時為摩根大通證券(亞太)有限公司常務董事，否認2項向代理人提供利益罪。

控方傳召特赦證人胡天縱作供，胡供稱於2008年加入摩根大通的投資銀行部，2009年8月加入初級員工管理部擔任經理，當時部門負責招聘初級銀行員工及員工培訓等事務，當時主要通過兩種方式進行招聘，其中一種為一般招聘方式，他們會留意一些目標大學，並要求應徵者大學成績達GPA3.5，經人事部篩選後再進行共兩輪電話面試，及後派人員到大學進行面試。

胡續指，另一種則是客戶推薦計劃，須由投資銀行部門員工推薦，推薦人一般是重要客戶或過去曾於首次公開招股(IPO)時聘用摩根大通的客戶子女或朋友。胡指，推薦人亦須進行面試，以及由推薦他的員工填寫問卷交到法律部，再由初級員工管理部、法律部及投資銀行部門主管批核。

胡續指，呈交法律部的問卷中會交代推薦人與客戶的關係，而客戶推薦計劃對應徵者的大學成績沒有明確要求，曾有應徵者大學成績低於GPA3.0，而且不同大學的GPA標準有差異，有工程系大學生指學科較難取得高GPA，惟相對於一般招聘，客戶推薦計劃一般只會給予短期實習或1年員工合約。

控方展示被告於2010年1月發給胡的電郵，內容提及嘉理國際控股有限公司時任副主席洪敬南的兒子洪任毅，並推薦聘用洪任毅。

胡供稱，當時她看過履歷後感到不錯，指洪任毅畢業於哈佛大學，屬於目標大學之一，而其他客戶推薦計劃的推薦人均不是畢業於目標大學。胡指洪任毅雖然大學GPA為3.3，但他所就讀的工程系一般較難取得高GPA。胡又承認，當時尚未經初級員工管理部及法律部批准，而她曾打算通過一般程序招聘洪任毅。

控方又展示了1份有關客戶推薦計劃的簡報，問及簡報是否由胡準備。胡指，簡報是由她及部門員工準備，其他部門人員亦有參與。胡又同意，簡報中提及客戶推薦計劃的幾項原則，包括改善內地客戶關係及聘用不適用於正常招聘的人士。聆訊今午續。

控罪指，被告分別於2010年1月19日及6月28日至2011年10月28日，向嘉理物流聯網有限公司主席洪敬南提供利益，即聘請洪任毅於摩根大通證劵任職，作為嘉理物流的首次公開招股(IPO)聘用投資銀行時，優待摩根大通證券的報酬。

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記者：王仁昌