【香蔥保鮮法】香蔥易爛發黃食剩好浪費　主婦教簡易保鮮最少2星期秘訣

▲ 香蔥易爛變黃，但又好難一次過吃完，有媽媽上網求救保存方法。

香蔥是最常用食材之一，但買一次總難一次過吃完，餘下的卻易爛發黃造成浪費。台灣一名3孩媽媽就保存蔥的問題在網上請教「facebook大神」，表示「我的蔥不是乾掉就是爛掉」，引來一眾主婦級網民分享保鮮大法，最少可保鮮2星期以上，有人甚至將蔥保存長達2年！

該名3孩媽媽在facebook群組「我愛全聯-好物老實説」出帖文請教，「可以分享大家都怎麼保存蔥嗎？」她問道，蔥總是乾掉或爛掉，放在保鮮盒裡都一樣，扔掉可惜，但吃爛菜也對身體有害，究竟有何方法可以保存得更久？

▲ 很多人會將蔥洗好瀝乾水，切段放真空盒冷藏。（fb群組「我愛全聯-好物老實説」圖片）

冷凍保鮮約2周至2個月

帖文一出引來大批主婦網民留言教路，香蔥的保鮮秘訣的好多種，最關鍵要放入雪櫃「冷凍」，而處理蔥的方法大致如下，可以保鮮約2星期至2個月。

洗好瀝乾水，切段放真空盒，上下鋪廚房紙然後冷藏。

站著放在杯子裡冰冰箱，我可以冰兩週左右，最上面2cm會枯掉，那邊不用就好。

洗好，切好要用的寬度，裝袋冰冷凍，可放一個月左右。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

終極保解法保存長達2年

有網民分享一個終極方法，可以將蔥保存最長2年之久，且依然新鮮，就可以趁便宜時一次過多買保存。

洗乾淨陰涼乾燥後，切成段後用保鮮膜（紙）包好，放拉鍊袋裡，可保存2年。

此外有網民指出，蔥可用長期種植法作「另類保存」，可以插泥土種，或放瓶內水種，將蔥的根部留5cm種在水裡，可以長15cm。「我直接種起來，慢慢枯萎慢慢吃，可以撐一個月。」

▲ 有種蔥30年的達人分享，把蔥切成兩段放入桶內，蓋著，放入雪櫃可以存放約2個月。（fb群組「我愛全聯-好物老實説」圖片）

種蔥達人放入雪櫃種植

有種蔥30年的達人分享，他將蔥放入雪櫃種植，2個月仍能保持新鮮，可用一個約爆谷桶大小的空瓶，下面墊一張廚房紙，再加一點點的水（記緊一星期換一次水），把蔥切成兩段（蔥白跟蔥尾），然後放在桶內，蓋著，直接擺冰箱冷藏就行。

蔥會在桶內一直生長，每當長了就剪下來炒蛋或炒飯。此種植方法亦適用於芹菜、韭菜、蒜苗、香菜，非常省錢。

非常好處理，也非常新鮮，吃一兩個月都不會壞掉。切記，不蓋蓋子容易枯萎，蓋子蓋著，裡面會一直保鮮，蔥不會因為沒有水而枯竭，非常實用的。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所 / 出現地點，立即下載經濟日報App︰bit.ly/2JdOaiS

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報︰bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰林綺玲