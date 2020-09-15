【疫市招聘】標榜「疫情半筍工」招看護陪母親　需半夜開工陪長者傾計扶去廁所月薪$6000

▲ 將軍澳有街坊以「疫情半筍工」為招徠，在網上發帖招聘夜班看護照顧母親。

新冠肺炎疫情下，不少人的生計大受影響。不過，將軍澳有街坊以「疫情半筍工」為招徠，在網上發帖招聘夜班看護照顧母親。惟當中不但每天需工作18小時，一周更需工作6天，但月薪僅得$5000至$6000，被不少網民狠批違最低工資「搵鬼做」。

▲ 事主原本表示，夜間看護的工作時間為12pm至6am，共18小時。（「將軍澳街坊經濟圈」facebook）

事主本身已聘有外傭

據事主今日（15日）在facebook群組「將軍澳街坊經濟圈」開帖指，計劃招聘夜間看護陪伴母親，有關工作要求如下：

工作時間：12pm至6am，(一星期需6天工作）

工作性質：扶母親去洗手間，服侍她喝水，如她睡不着則要陪佢她聊天。

工作地回：調景嶺都會站附近

招聘對象：女性、40至55歲

要有耐性

月薪：$5000至$6000現金出糧

事主補充指，家中本身聘有外傭，惟因不想外傭「冇得瞓」，故想再招聘多一個人一對一的照顧母親。他表示母親平時行動需要別人幫助，入睡時會吃安眠藥，當中有一半時間可睡得着。

當母親入睡後，事主表示看護可自由活動，如睇書、看手機、小睡休息等，工作完畢亦會安排外傭準備早餐。

事主後修改工作時間 每天只需工作6小時

帖文經發布後引起不少迴響，有網民經計算後，發現夜班看護的時薪僅得約$13，與法定的最低工資時薪37.5元相距甚遠，直言「搵鬼做」、「通宵更仲要陪傾計，大佬，你唔好咁痴線得唔得呀」、「呢個人工請多個工人姐姐都得啦」、「刻薄既老闆永遠覺得自己已經優待左員工」。

不過，事主後來又把夜班看護的工作時間調整為「12am至6am」，即每天只需工作6小時，又列明時薪為$37.5，又指「坦白講，工作量真的不多，有機會一星期不用工作一小時」，估計事主此前所指的工作時間「12pm至6am」僅為手民之誤。

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責任編輯:羅嘉欣