【英國升學】自兒子5歲起籌備赴英升學 徐榮爸爸分享英國中學選校首要條件

徐榮的13歲兒子徐朗（Karson）9月初赴英國升學兼接受足球訓練，為期3年，而早前徐榮早前接受TOPick訪問，分享為兒子準備英國升學的過程。

徐榮跟太太結婚14年，二人育有一對子女徐朗及徐心怡，長子Karson早前已經獨自前往英國留學。問及會否感到不捨，徐榮指沒想像中那般傷感，他說：

因為早已習慣兒子獨自去外地，六、七歲時他已經去歐洲及日本比賽，他都習慣一人出門，當刻送機也有點不捨，幸好之後已經平復。

徐榮謂兒子Karson自細喜愛踢波，而英國的足球事業發展蓬勃，自兒子5歲開始已籌備赴英讀書，因此自小已經安排他入讀國際學校打好言語基礎，並接受正統足球訓練，為赴英留學打好基礎。

年幼時已安排兒子入讀國際學校，讓他練好英文，另外兒子6歲時曾入讀足球學校，一星期接受3次正統的足球訓練，10歲之後他加入港隊，因為他曾經到外地比賽，所以對著其他小朋友不會緊張，於心理及體能上作出準備。

選校着重體育設施

至於選校方面，有別於其他家長，徐榮為兒子選校的首要條件是體育方面比較強，師資及設施很完善。

我們挑選了一間於足球校際聯賽比較出色的學校，可說是名列前茅，農曆新年我們安排兒子往英國參加體能測試，是為加入校隊的。當時我們參觀了體育設施，仿真草球場及真草球場各有3至4個，他們對球員的培訓可媲美香港的專業運動員訓練，而他們的足球總監是英超球隊主教練。

除了注重體育外，選校亦要視乎地區的氣候，

我們選這間學校位於英國南部的Brighton，冬天不太冷，應該不會常下雪，最多就是一至兩次，加上它距離倫敦不算太遠，大約一小時車程，去探望他比較方便。

由於兒子Karson自知當地學生於體能及速度都很厲害，故出發前半年也做足準備，而徐榮也要求兒子控制飲食，他說：「他吃得清淡，少油少鹽，我都跟他一起減肥。」

另外留學之前，兒子Karson要通過一些考試。「他之前已通過英國文化協會的評刻試，看看兒子是否夠水準考入那所學校，要考語言和數學，起初我也有點擔心，因為由細至大我沒有理他的功課，加上他就讀的國際學校沒有考試，只有默書，所以不知道他學了甚麼。」

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尋找香港朋友當監護人

在英國讀寄宿學校，必定要有監護人，學校短假期時可以去寄居。徐榮表示找了一個香港朋友在英國的親戚做監護人，每當兒子放長假就會到監護人家居住，超過14日則會回港，

讓他可以慢慢適應下生活，加上監護人是一位香港人，兒子可以練習廣東話。

令徐榮感恩的是，監護人沒有向他收取費用，但開出的條件是要求兒子幫忙做家務，徐榮十分贊成。

朋友管理一個農場，可以帶兒子去打獵，而家裡又有火爐，所以要劈柴，我說好呢，可以學習一些在香港學不到的東西。

英國留學每年學費約40萬

提及學費，徐榮表示兒子在香港讀國際學校的學費已很昂貴，每月約要13,000至16,000多港元，而英國留學每年學費為40萬，分3期付款，自己笑言要更加努力工作。

問到細女包包可會不捨得哥哥，徐榮謂半年前已向女兒灌輸哥哥要赴英升學，起初也會因為不捨而哭，經過半年薰陶下慢慢接受，現時更每日與哥哥視像通話，兄妹間的距離感覺不太遠。」

包包未來會否可會赴英留學，徐榮則有所保留，他笑言女兒是「前世情人」，不捨得她年幼已經離開自己，日後留待女兒自己決定，更透露細女性格較硬淨，反而大仔感性點。

我比較自私，不希望讓女兒到外國讀書，待她長大後由自已決定，或者並非哥哥這種年紀，可能是16、17歲吧。

記者：游艾維

場地：The Wave