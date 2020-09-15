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【財政赤字】陳茂波料本年度財赤擴大至逾3千億元　儲備跌至8千多億元

社會 16:31 2020/09/15

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財政司司長陳茂波公布本港最新財政狀況。（曾耀輝攝）

因應政府抗疫措施加碼，額外財政支出涉款240億元，需注資「防疫抗疫基金」。財政司司長陳茂波稱，預計2020/21財政年度，財政赤字將擴大至超過3千億元，本地財政儲備跌至8千多億元，相等於約12至13個月政府開支，接近2003年沙士之後水平。

他又宣布，早前政府作出租金寬免及收費豁免，涉款約60億元，涵蓋政府物業及短期租約，幅度由75%至100%不等；陳茂波稱，相關寬免將延續多6個月。另有27類政府收費，也會繼續寬免一年。他又稱，會額外寬免7類政府收費一年，就非住宅水費及排污費的75%減免措施，會延長4個月。

另外2020/21年度第三和第四季，非住宅物業單位的差餉寬減上限，由每季1,500元增加到5,000元。

政府亦已要求房委會、房協、機管局、科學園、數碼港商戶，向非住宅租戶提供租金寬減，料涉款十億元。

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責任編輯：吳卓峰

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