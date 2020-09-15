送貨員涉虐3歲女致腦出血 控方指女童身亡押後待解剖

▲ 送貨員涉虐3歲女兒致腦出血，案件今於九龍城裁判法院再提訊，控方指女童已身亡，押後待解剖等測試。(資料圖片)

37歲送貨員涉嫌在深水埗住所內虐待不足3歲的女兒，導致女兒腦出血，涉案送貨員被控1項虐兒罪，案件今（15日）於九龍城裁判法院法院再訊。控方透露女童已死亡，法醫驗屍後判斷女童傷勢由搖晃造成，案件押後至12月8日，待進行解剖等，涉案被被續還押候訊。

37歲劉姓被告被控1項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，控罪指他於2020年7月18日在深水埗石硤尾街某單位內，故意虐待或忽略35個月大的女童X，其方式相當可能導致女童X收到不必要的健康損害。

案件今日再訊時，控方透露女童已死亡，法醫為35個月大的女童驗屍後，認為女童的傷勢是由搖晃造成。案件應控方要求押後至12月8日，待進行解剖及測試，以及索取法律意見，被告暫時毋須答辯，還押候訊。

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記者：林欣樂