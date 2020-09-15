教育局制訂《基本法》教育活動年曆　倡中小學加強推廣

▲ 教育局整合多項推廣活動及學習資源，助學校推廣《基本法》教育。（資料圖片）

今年是《基本法》頒布30周年，教育局昨（14日）向全港中小學校長發信，局方整合多項推廣活動及學習資源，以助學校推廣《基本法》教育，並制訂「《基本法》教育校本活動年曆」，建議學校在新學年期間，在10個指定日期，包括《基本法》頒布紀念日及全民國家安全教育日等，加強安排校本教育活動，局方亦預告將於年底推出多項關於國家安全的教材。

教育局在信中表示重視推廣《基本法》教育，一直與學校合作透過課堂內相關科目的教學和課堂外不同類型活動，促進學生對《憲法》、《基本法》、國歌、國旗及國家安全的認識，為慶祝《基本法》頒布30周年，教育局為教師和學生舉辦多項推廣活動，並增潤資源。

局方已制訂「《基本法》教育校本活動年曆」，讓學校在新學年相關日期加強安排《基本法》校本教育活動。

局方建議在今年12月4日的國家憲法日，於學校壁佈板簡介《憲法》，並就《憲法》和《基本法》安排校內常識問答比賽；12月13日的南京大屠殺死難者國家公祭日安排全校師生默哀悼念；明年4月4日的《基本法》頒布紀念日，建議學校就「《基本法》與我」舉辦標語、徵文、短劇及海報設計等比賽；明年4月15日的全民國家安全教育日，就「全民國家安全教育」進行講座、專題研習活動；以及在今年10月1日國慶日、明年元旦日當日或前後日子，以及在明年7月結業禮升掛國旗、區旗及奏唱國歌，同時在國慶日安排學生就國家近年發展如廣深港高鐵及粵港澳大灣區建設進行資料搜集或專題研習等。

局方亦將於今年11月推出《國家安全 你我要知》有聲繪本及相關教案和工作紙，供小學教師使用；今年底將提供《憲法》和《基本法》流動展板供學校借用，內容涉及國家安全及人權與法治等。

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記者：馮琪雅