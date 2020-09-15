【防疫措施】林鄭月娥不排除有第五階段放寬　聶德權指平均每名市民採樣成本300元

▲ 政府指即使放寬防疫措施，市民也要注意個人衞生，不可以鬆懈。（陳靜儀攝）

政府今日（15日）公布由本周五（18日）起為期7天，所有受規管處所均可重開，包括酒吧、酒館、浴室、所有公眾娛樂場所，包括卡拉ok、夜店、夜總會、展覽場所、主題樂園、派對房間、游泳池，惟仍有營業限制；至於食肆堂食時間可延長至午夜。另外，4人限聚令會維持不變，詳情即看：【下一頁】

行政長官林鄭月娥被問到，一旦放寬措施後，會否令第四波疫情提早出現，她回應指港府對疫情一直沉著應戰，每一個放寬疫情的措都不會掉以輕心，逾178萬名市民參加普及社區檢測，其實為抗疫出一分力，強調當局不是一下子放寬，今次是第四階段的放寬，而不是一刀切，不是一把刀而重開。

她亦透露會第五階段放寬措施，不過並不是短期可以推出，至於是否會令疫情反彈，這個難以預料，希望市民要緊守防疫措施，以防疫情反彈，一直未有疫苗出現的情況下，疫情的新常態，大家仍未可以鬆懈，第三波疫情受控是市民共同努力的成果。

公務員事務員局長聶德權指出，普及社區檢測計劃本身不是強制性的計劃，故此一直不設定一個目標，經過14天的計劃，當初有人估計只是數十萬人，現在有逾178萬名市民參加，是達至政策目的，亦為下一步的防疫工作提供參考及指示，現時處於疫情當中，如果只提及開支情況，如果在178萬名市民接受採樣，平均每人300元開支，而又可以減少企業、機構的損失，效益是從多角度考量。

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記者：伍瑋瑋