一知半解有礙治療  提高預防癌症健康素養最實際？

相信每一位醫生都有一樣的目標，就是為病人提供最合適的醫療方案，讓他們得到最佳診治，治癒疾病。但理想與現實總是有所出入，醫生為病人診症時，也會遇到不少難題，需要雙方合力解決。

隨着資訊愈來愈發達，病人可輕易在互聯網上搜尋到大量的癌症相關資訊，包括各式各樣治療方案的成效、副作用、後遺症、費用等，但臨床腫瘤專科李智仁醫生認為，資訊雖然是有助公眾增進知識，但是發放醫療訊息時必須十分小心，因為病人吸收太多未經證實、不全面或片面的資訊，未必是好事，「因為病人難有足夠的醫學知識去理解這些資訊，當病人對這些資訊一知半解，醫生就需要糾正病人並不全面的概念。」

糾正病人思維更困難

隨着醫學愈來愈昌明，嶄新的治療方法會針對不同病人的病況（如癌細胞特性、種類、期數等）與病人的體質，提供更個人化的治療，因此，同一項治療方法適合某病人，並不代表適合其他病人。對醫生來說，如果病人對某些治療方案有先入為主的看法，就有機會對醫生的診斷產生質疑，而醫生也較難去改變他們的固有想法。李醫生舉例說，「曾經遇過有病人因為聽說朋友成功用某一種療法治癒癌症，就認為這是最好的療法，對醫生其他的治療建議一概聽不入耳。但其實每個病人的病況與體質都不同，必須要由醫生診斷後，才能建議合適的治療方案。」

▲ 李智仁醫生認為，資訊雖然是有助公眾增進知識，但是發放醫療訊息時必須十分小心，以免病人對這些資訊一知半解。

如果病人對某種療法有根深柢固的想法，醫生會盡力解釋，使病人明白他們的認知並非完全正確。但目前的香港公共醫療體系長期處於超負荷狀態，病人往往要等候4小時或以上，才能與醫生會面5分鐘。但醫生要向病人講解的資訊卻有很多，「除了病情及治療方案的成效，還有不同的治療或藥物資助計劃，時間本已很緊迫，如果要再花時間糾正病人的偏執想法，對公立醫院醫生是很大的挑戰。」

李醫生認為，要糾正病人的思維，要從病人的角度出發，「先了解病人為甚麼會有這些想法，將他原本的認知與事實接合，借用比喻或化繁為簡等技巧，改變病人的固有思維，讓他明白我們會針對他的病況去建議最合適的治療方案。」說易但行難，尤其是各種癌病資訊包含大量醫學知識，難以在短時間內讓病人完全明白。因此，李醫生提醒媒體或機構在發佈癌症資訊前，必須要小心驗證，以免病人吸收了不全面的資訊而引起誤解，增加了醫生的診治困難。

察覺病徵及早求醫

事實上，李醫生認為部份市民的健康素養水平，並不足以理解深奧且研究進展迅速的癌症治療資訊，他認為應着眼於教育市民預防癌症的知識，以提升他們對早期癌症病徵的敏感度，「以乳癌為例，大部份病人都因為例行檢查或是觸摸到硬塊來求醫，因而驗出患上乳癌。如果他們不自覺硬塊是患乳癌的早期徵狀，就會延誤醫治，對自己或醫生都帶來更大的治療困難。」

乳癌徵狀較易察覺，病人容易自覺求醫，但有很多癌症如非小細胞肺癌的早期徵狀並不明顯或不突出，如果病人欠缺敏感度，以為只是小毛病而不及早求醫，就會錯過適當的治療時間。李醫生說，「初期癌症的治療方法如做手術是較好的方法，治癒率相對高，副作用輕微。一旦病人在癌症的中後期才求醫，醫治方法可能會更複雜，治癒率有機會減低，且醫藥費也可能較昂貴。」因此，病人應多關注身體的變化，定時檢查身體，當發覺有任何不適就及早求醫，醫生會因應病人的病情、體質及病人意向而對症下藥，建議合適的治療方案，讓病人得到適當的治療。

至於要更有助減低癌症患病率及死亡率，李醫生建議可從基礎教育入手，「如果從小培養兒童正確的健康知識，有助提升他們預防癌症及其他疾病的意識。因此，政府可考慮將健康素養訓練加插於中小學的通識課程當中，由公民教育做起，成效將更顯著。」

爲鼓勵市民認識健康資訊，本文章由MSD支持製作。

HK-NON-00177 Sep/2020

（資料由客戶提供）