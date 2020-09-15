【全民檢測】每名參與市民檢測成本為300元　聶德權強調評估效益需同時慮及重開經濟成本

▲ 公務員事務局局長聶德權（右）。（曾耀輝攝）

港府公布全民檢測計劃結果，公務員事務局局長聶德權被問及是次計劃效益，提到現時仍處於疫情當中，根據178萬人參與檢測，每人檢測成本僅為300元，如及早可控疫亦可減少重開企業、經濟的成本，認為計劃有需要通盤及多角度考慮計劃帶來的效益。

聶德權強調是次計劃並非強制性，無可能訂下目標人數，認為由初時坊間估算僅幾十萬人參與，至及後反應正面踴躍，形容已達可檢視社區感染情況的政策目的。

他稱，如需計及計劃效益，根據178萬人參與檢測，每人檢測成本僅為300元；但仍需看看如早一日可控制到疫情，重開企業、經濟等成本會減少，認為評估效益需通盤及多角度考慮。

他提到，港府於整個計劃只承擔聘請採樣人員、安排保安物流運輸，安排場地、網上預約及場地定時消毒等，估算費用達5.3億元，當中7成約3.7億屬醫護人員酬金。

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記者：陳正怡