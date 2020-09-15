【新冠肺炎】港府：駿洋邨今起已無接收檢疫者　第1至3座準住戶明年1月可遷入

▲ 駿洋邨第1至3座準住戶明年1月可遷入。（經濟日報資料圖片）

港府今日（15日）公布最新防疫措施﹑第三輪防疫抗疫基金的詳情，並總結全民自願檢測計劃。特首林鄭月娥表示，有酒店東主願意將整座酒店租予政府作檢疫工作，因此火炭駿洋邨今日（15日）起已再無接收需要接受強制檢疫的人士，料駿洋邨可於9月底撤離檢疫工作，10月起交還房委會整理，明年1月底讓駿洋邨第1﹑2及3座的準住戶遷入，政府稍後會發放多一輪津貼予準住戶。

此外，政府將動用240億元推第三輪防疫抗疫基金，並進一步寬減政府物業租金，詳情即看：【下一頁】

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防疫措施方面，政府容許主題樂園﹑卡拉OK﹑酒吧﹑酒館﹑夜店﹑浴室﹑派對房間﹑展覽場所﹑公眾娛樂場所﹑泳池及球場等，可於本周五（18日）重開，但業界須遵守若干防疫規例，有關措施會維持7天，至9月24日，但「4人限聚令」則維持不變，詳情即看：【下一頁】

疫苗供應安排上，政府將向財委會申請撥款117億元採購疫苗，料長者、長期病患及醫護人員會優先接種，詳情即看：【下一頁】

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

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記者：陳曉瑩