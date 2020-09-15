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民建聯調查：37.8%受訪者最近一年被要求放無薪假

政治 17:05 2020/09/15

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民建聯8月進行就業前景調查，發現受訪者在最近一年，曾被僱主要求放無薪假、停薪留職及減薪的情況均有所上升。（林曉君攝）

疫情衝擊本港經濟，民建聯8月進行就業前景調查，發現受訪者在最近一年，曾被僱主要求放無薪假、停薪留職及減薪的情況均有所上升，其中最多受訪者被要求放無薪假（37.8%）。

民建聯立法會議員鄭泳舜表示，過去一年，被要求放無薪假的數字有較大升幅，由6月份的29.9%上升至37.8%。他指出，受訪者中，有17.9%處於失業狀態，當中逾7成人失業超過3個月或以上，失業人士對未來就業前景亦十分悲觀，有信心在半年內找到工作的僅12.5%。另外，超過一半失業受訪者沒有打算申請由政府提供的支援失業人士計劃，逾3成人更不知道有相關計劃。至於已申請者，有近5成半表示沒有幫助。

民建聯建議政府設立「失業援助金」和「開工不足援助津貼」，民建聯副秘書長顏汶羽表示，大多數受訪者（62.7%）期望政府常設失業援助金，反映政府支援措施聚焦於僱主，未有確切針對支援失業人士。

民建聯又建議，於勞工及福利局下新設成立「失業援助制度研究小組」，或於立法會復會後成立「失業援助制度小組委員會」，詳細討論香港設立恆常性失業援助制度的可行性，長遠制定適切的失業援助措施。

民建聯在8月7日至21日通過電腦隨機抽樣電話號碼，訪問810位18歲或以上的香港市民，這是民建聯繼6月之後，進行的第二次就業前景調查。

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記者：林曉君

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