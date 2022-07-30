【兒童身高】補鈣不一定有助於孩子長高 營養師分享健康飲食令身高逆轉勝

▲ 孩子身高不如理想，可能與缺少維生素D有關。

好多爸爸媽媽都想子女「高人一等」，但如何才能在飲食中獲取足夠的營養素長高呢？TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請香港中文大學健康教育及促進健康中心營養師張嘉文先生(Calvin)，分享小朋友如何在飲食中攝取足夠的維生素，有助身體長高的關係。

小朋友的身高，除了遺傳因素及疾病外，飲食上也有因素會影響到長高。Calvin表示，要強健骨骼，首先飲食要均衡，確保攝取足夠的鈣質，根據衛生署建議，幼童每天的鈣質攝取量，4-6歲的小朋友每天要攝取800毫克鈣質，而7至10歲的小朋友，就要攝取1000毫克。若每天飲用兩杯低脂或脫脂奶可攝取到600毫克鈣，另外都要多吃含有豐富鈣質的食物才可滿足他們成長的需要。

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此外，日常生活還要攝取足夠的維生素D，幫助鈣質吸收，夏天要讓小朋友曬太陽，身體能製造維生素D，而到了冬天則可以多吃含維生素D的食物包括：蛋黃、三文魚、磨菇、添加了維生素D的早餐穀物和牛奶。Calvin提醒， 要注意室內隔著玻璃曬太陽、塗上防曬用品都會阻礙紫外線進入皮膚，影響維生素D的產生。)

不過，要攝取足夠的鈣質，也要注意減少鈣質的流失，例如太鹹、太多蛋白質會增加鈣質流失。而咖啡因有提神和利尿作用，過量飲用不單影響小朋友的睡眠，更會加快鈣質隨尿液流失，畢竟鈣質是孩子發育時期骨骼及牙齒發展的重要營養素。所以香港衞生署建議小孩應避免飲用任何咖啡或茶類飲品，如檸檬茶、奶茶、烏龍茶、綠茶、可樂、台式珍珠奶茶等。

Calvin續稱， 有些爸爸媽媽覺得飲豬骨湯和魚湯可補充鈣質，但這個是誤解。豬骨和魚骨的鈣質是不易溶解於水中，因此豬骨湯和魚湯內所含的鈣質可以說是微乎其微。要從食物中攝取鈣質，除了飲用低脂或脫脂奶外，亦可在日常飲食中進食乳酪、芝士、豆腐、深綠色的蔬菜(如莧菜、芥蘭、韭菜)、杏仁、芝麻、蝦米、沙丁魚、高鈣麵包、豆奶等等。

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記者：鄺嫻