【兒童身高】過多蛋白質或加速鈣質流失 營養師拆解飲食謬誤令孩子「高人一等」

孩子身高除了受遺傳因素影響外，與後天飲食都有密切關係。TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請香港中文大學健康教育及促進健康中心營養師張嘉文先生(Calvin)，分享小朋友如何在飲食中攝取足夠的維生素，有助身體長高的關係。

不少人誤以為孩子要長高，便要鈣質及蛋白質。Calvin表示，想知道孩子是否長得矮小，可以參考生長圖表，以一個9歲男童為例，根據中文大學的生長圖表資料，9歲男孩子的身高中位數應該是130CM，如小朋友的身高排在「年齡別身高圖表」的第3百分位數，才稱之為相對矮小。

事實上，影響孩子的身高的原因很多。Calvin表示，若孩子患有乳糖不耐症而從小缺乏飲用牛奶或其製品，而家長亦未有留意在日常飲食中多給孩子進食些高鈣食物。由於該孩子長期的鈣質攝取量低，身高有機會相對其他同齡孩子矮小。

但缺鈣長不高不等於補鈣會長高，如果小朋友攝取過量的鈣質，可能會導致小朋友出現便秘，亦會影響鐵、鋅這些重要營養素的吸收。

日常生活中如何安排飲食，才能幫助小朋友健康發育呢？Calvin補充，研究顯示蛋白質、鈣質、維他命A和D都對身高有關，建議家長可參考衛生署所提供的兒童健康飲食金字塔，以2-5歲的小朋友為例，每天進食1.5-3兩肉類或其代替品、2杯奶類或其代替品其實已提供足夠蛋白質。另外，不要忘記要每天進食最少1.5份的蔬菜類、1份水果，有足夠的維他命對成長都重要。

另外，小朋友要有充足睡眠，多做運動，例如跑跑跳跳的運動，避免經常食用含糖的零食，都會幫助刺激生長激素分泌。

Calvin最後提醒，除了飲食因素外，遺傳或患有某些疾病亦會影響孩子的成長發育，如果家長若擔心孩子的個子不高或體重過輕，建議先向醫生或營養師查詢，才能對症下藥。

記者：鄺嫻