【專注力】零食含E仔添加劑影響專注力 營養師分享「超級食物」食出專注力

TOPick育兒節目《湊得輕鬆啲》邀請香港中文大學健康教育及促進健康中心營養師張嘉文先生(Calvin)，分享小朋友如何在飲食中攝取足夠的維生素，有助提高專注力。

要提高專注力，首先要從早餐入手，Calvin表示，過往有研究發現，色素和添加劑可能會影響孩子的專注力，建議爸爸媽媽盡量要減少比子女食糖果，以及燒賣、蛋糕等做早餐。

很多人說吃魚可以提高專注力，尤其是三文魚，Calvin指出，三文魚有omega 3，有根據可以有助孩子的腦部發展。他解釋，魚類含有較豐富奧米加3脂肪酸包括DHA和EPA。DHA在腦部細胞膜中大量存在，補充奧米加3脂肪酸有助兒童腦神經發育，有助提升專注和記憶能力，每星期食用2-3次約 75g 魚類便能攝取足夠 DHA & EPA，但應避免進食體型較大的捕獵魚類或其他汞含量較高的魚類如吞拿魚。

除了吃魚，也可以適當地進食堅果，例如核桃。Calvin解釋，核桃含有豐富奧米加3脂肪酸α-亞麻酸(ALA)，能在人體組成DHA，對補充腦部所需的DHA有幫助。堅果亦含維他命E，能保護腦細胞不受自由基損害。但記得要選原味無添加鹽和糖的種類，因為脂肪含量較高，所以每次進食量不宜多於30克。

同場加映小朋友專注力：

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至於吃葱會否聰明點？Calvin指出，雖然葱屬於健康蔬菜，但會否令小朋友聰明些暫時就未有科學的證據。

要提升專注力，可以進食超級食物「蛋」。Calvin表示，蛋黃中含有的胡蘿蔔素之一的葉黃素及玉米黃素(lutein and zeaxanthin)，是腦部和神經組織含有的主要的物質之一，對改善記憶和認知能力有幫助。只要沒有過量進食蛋白質，雞蛋可以代替肉類，每天1-2隻連蛋黃吃便足夠。

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記者：鄺嫻