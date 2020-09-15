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健康碼推出無期　林鄭稱要兩地互信非「話推就推」

社會 17:12 2020/09/15

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熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

健康碼推出無期。（曾耀輝攝）

本地新冠肺炎疫情似有緩和，今日（15日）更錄得第三波疫情以來首次本地感染「零確診」。行政長官林鄭月娥連同多名政府官員今日下午3時半見記者，交代最新的防疫抗疫措施。

【防疫措施】周五起食肆可供堂食至午夜　重開酒吧、主題公園及派對房間

被問到現時疫情緩和，能否交代推行「健康碼」的時間表？林鄭月娥回應指，現時並未有推行健康碼的時間表。

她解釋指，健康碼只是用於便利港人出行的檢測證明，例如港人要到某些地方，能提供認可的新冠肺炎陰性證明。

而在健康碼的技術上政府已經準備好，惟價錢仍有下調空間。另外林鄭月娥指，健康碼推出的關健，在於其他國家對香港有否信心，這是雙方面的因素，所以不是香港政府「話推就推」。

她表示，政府會繼續向外國政府解釋香港現況，爭取回復經濟活動，幫助各行業復甦。

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

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記者：陳梓蔚

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