  • 27°C
香港時間 : 2020915日 (週二) 17:50
靚太生活雜誌

會員專區

專題:多元創新 成就專才

熱門關鍵字 : 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

德瑞國際學校糾紛 高院法官促律政司教育局跟進

社會 17:19 2020/09/15

分享：

熱門 林曉峰離婚 消委會 反黑路人甲 BNO 超市大搜查 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 港姐2020 劇情預告

德瑞國際學校糾紛，高院法官促律政司及教育局跟進。(資料圖片)

德瑞國際學校組織章程規定校董會成員需操流利德語，有關規定早前被法庭裁定違反《種族歧視條例》，有學生家長就此申請逾期上訴許可，今（15日）被駁回，法官指出校董會現已無法有效運作，成員之間的關係亦已轉差，質疑公司已無法管理學校，故會促律政司及教育局作出跟進。

營運德瑞國際學校的公司The German Swiss International School Association Limited早前入稟高等法院，要求法庭判斷學校組織章程中，有關校董會成員必須操流利德語的規定有否違反《種族歧視條例》，而法庭裁決後，家長Horst Joachim Franz Geicke提出逾期上訴。

法官於判詞中指出，上訴人解釋未能如期申請上訴的原因，是為了等候校董會特別會議結果，但法官認為相關理據並不足以讓法庭接納其逾期申請，加上上訴人其實並不否認組織章程中的相關規定屬歧視性，只是爭議用以規管公司的規例是否亦適用於學校之上，法官認為上訴理據並不強。

法官又指若有關爭議持續，將會對公司及學校造成不公，公司的運作亦會受到威脅，相反，若法庭拒絕受理上訴，上訴人蒙受的不公少之又少，因為上訴人於校內沒有財政利益，亦非校董會成員，他只是學生的家長。而上訴人又強調其介入並非為了維持章程中一些種族歧視的規定，他只是要確保公司按照章程辦事，法官認為他已在裁決中裁定非操德語者亦能加入校董會，因此違反章程的疑慮已不再存在。

法官因此駁回上訴人的逾期上訴許可申請，並下令上訴人需支付訟費。法官補充，校董會已無法有效運作，成員之間的關係亦轉差至令人懷疑，公司是否仍能合法地營運學校，法官因此會將本案裁決轉交律政司及教育局跟進。

實時追蹤香港各地區疫情個案，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https：//bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https：//bit.ly/3bebLM2

記者：楊詠渝

最高瀏覽

【綠帽驚魂】老婆離家打麻雀人間蒸發　痴心夫苦尋3年上網睇「抖音」驚揭失蹤真相
18:40 2020/09/14
【綠帽驚魂】老婆離家打麻雀人間蒸發　痴心夫苦尋3年上網睇「抖音」驚揭失蹤真相
【豪華生日】周揚青回復單身後首個生日　富爸爸豪送豪宅連私人影院做大禮
10:40 2020/09/14
【豪華生日】周揚青回復單身後首個生日　富爸爸豪送豪宅連私人影院做大禮
【明星扮靚】 張寶兒海邊解放高衩泳衣　Bowie靠三招塑身修出線條美【多圖】
12:52 2020/09/14
【明星扮靚】 張寶兒海邊解放高衩泳衣　Bowie靠三招塑身修出線條美【多圖】