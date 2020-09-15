德瑞國際學校糾紛 高院法官促律政司教育局跟進

▲ 德瑞國際學校糾紛，高院法官促律政司及教育局跟進。(資料圖片)

德瑞國際學校組織章程規定校董會成員需操流利德語，有關規定早前被法庭裁定違反《種族歧視條例》，有學生家長就此申請逾期上訴許可，今（15日）被駁回，法官指出校董會現已無法有效運作，成員之間的關係亦已轉差，質疑公司已無法管理學校，故會促律政司及教育局作出跟進。

營運德瑞國際學校的公司The German Swiss International School Association Limited早前入稟高等法院，要求法庭判斷學校組織章程中，有關校董會成員必須操流利德語的規定有否違反《種族歧視條例》，而法庭裁決後，家長Horst Joachim Franz Geicke提出逾期上訴。

法官於判詞中指出，上訴人解釋未能如期申請上訴的原因，是為了等候校董會特別會議結果，但法官認為相關理據並不足以讓法庭接納其逾期申請，加上上訴人其實並不否認組織章程中的相關規定屬歧視性，只是爭議用以規管公司的規例是否亦適用於學校之上，法官認為上訴理據並不強。

法官又指若有關爭議持續，將會對公司及學校造成不公，公司的運作亦會受到威脅，相反，若法庭拒絕受理上訴，上訴人蒙受的不公少之又少，因為上訴人於校內沒有財政利益，亦非校董會成員，他只是學生的家長。而上訴人又強調其介入並非為了維持章程中一些種族歧視的規定，他只是要確保公司按照章程辦事，法官認為他已在裁決中裁定非操德語者亦能加入校董會，因此違反章程的疑慮已不再存在。

法官因此駁回上訴人的逾期上訴許可申請，並下令上訴人需支付訟費。法官補充，校董會已無法有效運作，成員之間的關係亦轉差至令人懷疑，公司是否仍能合法地營運學校，法官因此會將本案裁決轉交律政司及教育局跟進。

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記者：楊詠渝