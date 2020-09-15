【新冠肺炎】一文看清9月18日生效最新防疫措施　食肆可供堂食至午夜酒吧卡拉OK可重開

▲ 卡拉ok本周五起可以重開。（ 陳靜儀攝）

政府今日（15日）宣布，將繼續逐步有序放寬社交距離措施，並於9月18日零時零分起生效，為期7天，直至9月24日。食物及衞生局發言人表示，政府於早前表明會在疫情受控的前提下，按最新疫情發展及風險評估，以有系統的方式逐步和有序地分階段放寬社交距離措施以重啟社交及經濟活動。

餐飲業務方面：

每日0時0分時起至早上4時59分，除特定處所外，餐飲業務負責人須停止售賣或供應供在有關業務的處所內進食或飲用的食物或飲品；及如該業務在某處所售賣或供應食物或飲品，供在該處所內進食或飲用，餐飲業務負責人須關閉該處所或該範圍。受影響處所將可繼續以外賣及外送方式售賣或供應食物或飲品。餐飲業務負責人亦須於餐飲處所入口處張貼告示，提醒顧客不應於餐飲處所毗連的地方進食或飲用食物或飲品



任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於4人同坐一桌



餐飲處所內的桌子擺放布局，須確保任何2張可供顧客使用或顧客正在使用的桌子之間，至少有1.5米距離，或設有隔板作出有效分隔



純粹或主要用作售賣或供應令人醺醉的酒類，如酒吧或酒館，以及餐飲業務處所内有純粹或主要用作售賣或供應上述酒類供人就地享用的範圍可重開，但有關處所内的顧客數目，在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的一半，並不得有多於2人同坐一桌



在餐飲處所內繼續不得進行現場表演或跳舞；惟可根據適用的限制及規定提供卡拉OK及麻將天九耍樂設施，而處所內人士除飲食外必須一直佩戴口罩、為進入處所的人士量度體溫、提供消毒潔手液等

表列處所方面：

遊戲機中心：毗鄰及相距少於1.5米的機站、遊戲機或設施不得同時供顧客使用，或須設有隔板作出有效分隔；在每一機站、遊戲機或設施均不得有超過4人駐留等



浴室：每位浸浴的人士之間需保持1.5米的距離；任何人身處浴室內須一直佩戴口罩，但在淋浴或浸浴等時則不在此限



健身中心：任何人身處健身中心內須一直佩戴口罩，但在淋浴及在與另一人保持至少1.5米距離的情況下運動時則不在此限；每一健身站、器械或器材不能容納多於4人；每一小組訓練或課堂不得超過4人



遊樂場所：任何人身處公眾保齡球場及桌球館內須一直佩戴口罩；每張桌球枱或每條球道不可有多於4人使用；而溜冰場只容許進行小組／私人教導，任何人在與另一人保持至少1.5米距離的情況下運動可無須戴上口罩等



公眾娛樂場所：毗鄰及相距少於1.5米的娛樂遊戲站、遊戲機或設施不得同時供顧客使用，或須設有隔板作出有效分隔；就電影院，每一電影院出售的戲票及供佔用座位不得超過該影院的座位數目的75%，同一行座椅中不可有連續超過4張座椅被佔用，影院內不得飲食等；表演場所不得有任何現場觀眾；主題公園的入場人數及博物館出售的門票不得超過該處所容納量的一半；波波池必須關閉等



派對房間: 任何人身處派對房間內，除飲食時外，必須一直佩戴口罩；每個房間不得多於4人；所有傢具及設施須於每次預定時段之前及之後進行清潔和消毒；波波池必須關閉等



美容院及按摩院：所有員工須一直佩戴防護裝備，例如口罩及面罩或護目鏡，並在每次為1名客人提供服務後更換或消毒有關裝備；只能為已預約的客人提供服務；每一個被分隔的服務範圍不能容納多於4人等；



會址：在指定時段停止提供堂食的要求，而當中遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、提供公眾娛樂的場所、派對房間、美容院及按摩院、夜店或夜總會、麻將天九耍樂處所、卡拉OK場所、體育處所和泳池亦需根據適用於有關處所的限制及規定開放等



夜店或夜總會：場所內的顧客數目在任何時間均不得超過該場所通常座位數目的一半；不得有多於2人同坐一桌；不得進行現場表演或跳舞等



卡拉OK場所：任何人身處卡拉OK場所內，除飲食時外，必須一直佩戴口罩；每間房間不得多於4人；所有傢具及設施須於每次預定時段之前及之後進行清潔和消毒等



麻將天九耍樂處所：任何人身處麻將天九耍樂處所內必須一直佩戴口罩；每當有一位新玩家參與牌局時必須將整副牌更換為一副經過清潔及消毒的牌，或對整副牌使用效力耐久的消毒劑等



泳池：任何人身處泳池內須一直佩戴口罩，但在游泳、淋浴、在與另一人保持至少1.5米距離的情況下熱身等時則不在此限；泳池內人數不得超過容納量的一半；每一小組不得超過4人

羣組聚集方面：

禁止在公眾地方進行超過4人的羣組聚集

佩戴口罩要求方面：

任何人在登上公共交通工具時，或在身處公共交通工具上時；或在進入或身處港鐵已付車費區域時；或進入或身處指明公眾地方時，須一直佩戴口罩

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責任編輯：郭詩詩