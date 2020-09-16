【育兒心得】伴讀故事助增幼兒理解及表達能力　劇團導師媽媽分享4招親子講故事技巧

▲ 劇團導師媽媽Toby認為，若父母肯伴讀，孩子會在不同故事中，提升幻想力。

很多新手父母不知如何跟年幼子女講故事，其實講故事，可以有很多方法。「有骨戲」劇團導師曾浩嵐（Toby）將參與本周六開始的喜閱親子Voice & Move工作坊網上教學，現身說法如何聲演小故事和製作道具。

Toby育有兩名3歲及4個月大的小朋友，其工作常會運用繪本，今次她會主力負責分享故事《我喜歡你》，示範如何用聲音及面部表情，展示人物的年齡及行為。她指出，幼兒喜歡父母的聲音，因此父母用聲演故事，可以提高子女想像力。

活動由香港公共圖書館舉辦，每集短片均推介《中文文學創作獎兒童圖畫故事組獲獎作品集》的精選得獎故事，以此作實例示範，全方位教授講故事技巧。Toby同時會和拍檔莫家欣用奇幻童書《奇妙的旅程》，示範如何用眼神、頭頸、手及手臂動作說故事，加上手偶，去增加講故事趣味。

▲ Toby和莫家欣(右)同是「有骨戲」劇團導師，將主持多節「喜閱親子Voice & Move工作坊」。

▲ 每集短片均推介《中文文學創作獎兒童圖畫故事組獲獎作品集》的精選得獎故事，以此作實例示範。(受訪者提供)

談到閱讀，Toby謂故事在其育兒上佔極重要位置，幾乎是一家人的生活要素，每天不可或缺。因她明白講故事可以有很多好處，因此自女兒潘月未夠1歲已開始跟她伴讀，也傾向愛用沒文字的故事書，因日子有功，她發現潘月在約歲半時，已能理解大人提問，口語表達能力也不錯。

至於是否一定要製作道具？她謂主要看現場發揮，和順應小朋友喜好，而新世代小朋友很早習慣多媒體，若能加入道具去配合劇情，可以讓小朋友見到摸到，有助連繫到書中角色。

▲ K3的潘月比較喜歡閱讀天馬行空的故事。(受訪者提供)

她強調個人親子伴讀時段，並不太常自製道具，講故事重點是交流。

當見到囡囡拿起書，我們寧放下手中的事，第一時間陪伴，讓小朋友感受到，父母很重視看書。為了保護孩子的想像力，我在大女3歲前沒有讓她看過電視。

若父母肯伴讀，孩子會在不同故事中，提升幻想力，Toby較愛用沒文字、比較超現實一些的童書，讓小朋友無限想像。

小朋友太細個，未必需要太早看功能性童書，例如學常規的故事。因常規和知識，將來長大也學得到，但想像力就會很快消失。用沒文字的書，小朋友可以無限延伸劇情！

▲ 潘月曾為故事製作道具。(受訪者提供)

親子講故事技巧

1.多利用身體語言

她建議大人講故事，可以適度加入聲音、手勢、表情、眼神等等，去吸引小朋友深入故事世界。舉例閱讀有關動物的繪本，不同動物已可以運用高低、聲調的變化去表達，讓孩子分別到不同角色的性格和行為。另外，講龜兔賽跑，也可以請孩子找找家中有甚麼東西，可以即興想像成龜背，讓小朋友拿著模擬動物型態。

2.節奏要放慢

另一技巧是是「放慢」，父母宜配合幼兒節奏去講故事，期間時刻留意他們的反應。但不必期望小朋友對每一頁都有興趣，有時他們可能只對有興趣的幾個畫面，特別留意並會記住，到生活中遇到同一件東西或相似的情境，便會講番出來。

她認為每一個故事的主旨，可以有很多向度，大人看法不一定跟小朋友相同，因此她反而會請囡囡去講一次給她聽，有時小朋友會在故事中看到更多新鮮的點子。

3.勿老向孩子講「不」

所以無論是講故事或畫畫，都不要否定孩子，不要老向孩子講「不」，若他們說蘋果不是紅或綠色，是藍色，大人要容許小朋友有自己的視點。

4.共同演繹玩角色扮演

因3歲後小朋友是很喜歡玩角色扮演，這段時間，父母也可以邀請小朋友去共同演繹，豐富故事劇情。

喜閱親子Voice & Move工作坊網上教學共有5場工作坊，包括由資深配音員譚淑英老師，用《送給弟弟的第一份禮物》，向小朋友示範以報紙、手袋、牛仔布和奶粉罐等小物件，製造馬蹄聲和機械人聲等音效。最後一場互動劇場的有趣童書《誰最勇敢》，由3位導師和小童星黃芷晴進行互動劇場表演。

喜閱親子Voice & Move工作坊網上教學：

日期︰9月19日（吸引注意）、24日（情感演繹）、10月1日（角色演繹）、10月8日（情感演繹）、10月15日（互動劇場）

發布點︰公共圖書館 YouTube 頻道和「喜閱 ̇飛越」Facebook 專頁

記者：胡麗珊