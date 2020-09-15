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【新冠肺炎】司法機構今起逐步回復正常　有陪審團新審訊本月下旬恢復

社會 17:50 2020/09/15

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（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情似有緩和，今日（15日）更錄得第三波疫情以來首次本地感染「零確診」。司法機構宣布，今起逐步全面恢復法庭程序，而涉及大量法庭使用者的法庭程序會繼續排期在適當時間和分隔時段進行聆訊。

  • 本月下旬起：有陪審團參與的新審訊及有陪審團參與的新死因研訊逐步回復正常
  • 登記處及會計部在辦公時間內將設人數限制及社交距離規定
  • 本月15日起：恢復灣仔法院大樓法庭語文組的核證譯文服務櫃枱、於不同法院大樓的執達主任辦事處公眾櫃枱、於灣仔法院大樓的綜合調解辦事處、高等法院圖書館、於土地審裁處的建築物管理調解統籌主任辦事處、於高等法院大樓的投訴組
  • 本月28日起：恢復登記處和會計部的正常辦公時間、於高等法院大樓的無律師代表訴訟人資源中心、小額錢債審裁處資訊中心、西九龍法院大樓小食部
  • 本月23日起：重開高等法院大樓餐廳

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責任編輯：鄧凱文 

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