【酒店優惠】快閃2折預訂馬哥孛羅香港酒店　包$1,200餐飲消費額加$400購物劵【附連結】

▲ 快閃2折預訂馬哥孛羅香港酒店。

本港疫情稍為緩和，但仍未能出外旅遊，不過本港多間酒店都推出優惠，不妨與家人、另一半及朋友去酒店「Staycation」！KKday本周聯乘馬哥孛羅香港酒店 （Marco Polo Hongkong Hotel）推出快閃優惠，每晚只需要$1,199就可以入住5星級酒店，入住即送 PAUL & JOE 及另一澳洲護膚品牌美容服務各一次，於9月21日至11月18日期間入住，更可獲贈$400購物劵。可謂又住又食又拎！

美食之旅住宿優惠套餐

$1,199入住豪華海景客房Deluxe Harbour View Room（原價：$6,350）

連雙人自助早餐、龍蝦主題三道菜晚餐連美酒1枝

24小時住宿，下午3時入住、延遲至翌日下午3時退房

最多3位成人或2大2小入住

美食之旅套房住宿優惠套餐

$1,639入住高級套房Superior Suite（原價：$7,500）

連雙人自助早餐、龍蝦主題三道菜晚餐連美酒1枝

24 小時住宿，下午3時入住、延遲至翌日下午3時退房

最多3位成人或2大2小入住

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「零」房價住宿體驗套餐

$1,299入住豪華客房Deluxe Room（原價：$5,235）

連$1,200餐飲回贈

免費加床

最多3位成人或2大2小入住

保證30小時住宿

入住即送迎賓果盤

「零」房價套房住宿優惠套餐

享升級套房快閃價

$1,738入住高級套房 Superior Suite（原價：$6,385）

連$1,200餐飲回贈

免費加床

最多3位成人或2大2小入住

保證30小時住宿

入住即送迎賓果盤

以上套餐均包括：

生日當月入住可享免費生日蛋糕一個

9月21日至11月18日期間入住，可獲贈海港城及時代廣場總值$400購物優惠券

免費享用Paul & Joe美容護理服務（30分鐘眉毛和眼部彩妝服務，總值$530）及

澳洲護膚品牌15分鐘手部護理按摩及一對一皮膚護理諮詢各一次

龍蝦主題三道菜晚餐：

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訂購日期：9月16日（三）00:00 至9月18日（五）23:59，共3日

可選擇入住日期：2020年12月23日或之前

優惠產品網址: https://www.kkday.com/zh-hk/product/102546?cid=942

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責任編輯：陳珈希