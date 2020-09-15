【浴火重生】嚴重燒傷毀容獲單親媽領養　7歲男童重遇救命恩人盼做消防員拯救生命

▲ 美國一名7歲男童在4個月大時遇上大火，遭嚴重燒傷致毀容。

毀容不但對當事人帶來外表的傷害，還要面對心理關口。美國一名7歲男童在4個月大時遇上大火被嚴重燒傷，雖然他倖存下來，卻不幸毀容。他後來獲一位單親媽媽領養，得以重過新生，更重遇當年的救命恩人消防員，得到他們的暖心鼓勵。

據美國FOX 4 News報道，2013年5月美國密蘇里州（Raymore）一幢大廈發生大火，當時年僅4個月大的Deyvion Plunkett身處嬰兒床上，被燒到重傷，在醫院接受照顧及治療一段時間。生命力頑強的Deyvion僥倖生存下來，靠著意志力及努力慢慢恢復健康。

▲ 單親媽媽Beth領養Deyvion，給他一個幸福的家。（影片截圖）

融入領養家庭展開新生活

兩年前，他獲兩孩單親媽媽Beth Plunkett領養，成為她家庭的一份子，開展新生活。Deyvion受訪時，在他的房間裡指著一張照片，介紹她的媽媽、哥哥和姊姊，似乎很喜歡這個新家。媽媽Beth表示︰

在我看來，他是一個漂亮的小男孩，我很喜歡他。

▲ Deyvion在新家過得很快樂。（影片截圖）

作為兩個孩子的單親媽媽，她認為Deyvion很適合她的家庭，也把他視作第三個孩子看待。她有感而發︰

每個人都說他很幸運遇到我，其實是我很幸運能擁有他。

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救命恩人消防員現身支持

7年前Deyvion遇上大火時，南方鐵路消防局（South Metro Fire Department）副局長Eric Smith也在場，參與救火及拯救行動。在Deyvion獲領養的那天，他與一班穿上制服的消防員出現在Deyvion面前，更預備了一件為這個小男生而設的消防外套及帽子。

▲ 穿上消防員送給他的外套及帽子。（影片截圖）

消防員駕駛消防車，把Deyvion和他的媽媽載往當地法院，進行領養手續，當時其他家人已在法院外等候他們。Deyvion說，當他看到拯救他的消防員來到其家中，讓他幾乎哭了，他們的出現對他別具意義，更形容這是特別的一天。他透露自己的夢想︰

我想做消防員，希望有一天能拯救生命。

▲ 當年Deyvion遇上大火，消防局副局長Eric曾參與救火及拯救行動。（影片截圖）

媽媽Beth也被消防員的暖心行動深受感動，她只希望兒子幸福快樂，永遠感到被愛，並擁有目標，直到有一天能願望成真。

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責任編輯︰駱秀玲