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政府統計處指第二季本地居民總收入跌7.5%　較上年同期實質下跌8.2%

社會 18:00 2020/09/15

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政府統計處公布，今年第二季以當時市價計算的香港本地居民總收入(指香港居民透過從事各項經濟活動而賺取的總收入)按年下跌7.5%至6,987億元。(經濟日報資料圖片)

政府統計處公布，今年第二季以當時市價計算的香港本地居民總收入(指香港居民透過從事各項經濟活動而賺取的總收入)按年下跌7.5%至6,987億元。同季以當時市價計算的本地生產總值估計為6,379億元，按年跌幅為8.1%。今年第二季的本地居民總收入較本地生產總值多出608億元，相當於該季本地生產總值的9.5%，主要是由於投資收益淨流入。

扣除其間價格變動的影響後，今年第二季的香港本地居民總收入按年實質下跌8.2%，而本地生產總值在同季實質下跌9%。

今年第二季的香港初次收入(主要包括投資收益)總流入為4,424億元，按年下跌7.5%，相當於該季本地生產總值的69.4%。與此同時，今年第二季的初次收入總流出亦按年下跌8.5%至3,816億元，相當於該季本地生產總值的59.8%。

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

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責任編輯：洪芷晴


 
 

經濟 香港 政府統計處

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