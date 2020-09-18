【對抗濕疹】更年期前後荷爾蒙引發濕疹　女子面部濕疹服中藥針灸後不再痕癢【附紓緩濕疹湯水】

▲ 一名女子面部有濕疹，服用中藥並針灸後不再痕癢、發紅。（相片由註冊中醫師黃晶晶提供）

濕疹問題困擾不少人，面部濕疹就更甚，影響日常生活及自信。註冊中醫師黃晶晶向TOPick分享一宗病例，一名女士面部有濕疹半年多，兩邊顴骨位發紅、潮熱、痕癢，外塗藥膏也未能緩解症狀，常被同事問是否有發燒不適。反復的濕疹皮損會令面色較暗沉，該患者服用中藥，並接受3次針灸治療後，皮損、痕癢減退大半，色素減淡，面色好轉。

女士於更年期前後 或因荷爾蒙引發濕疹

成年人突然爆發濕疹，多與壓力、荷爾蒙因素有關。臨床上，因工作環境改變、生活變故，突然出現濕疹的病例也很常見。當遇上情緒、壓力，更易令濕疹症狀變得頑固。受荷爾蒙影響，女士於更年期前後，容易變得潮熱，情緒鬱結，也會導致皮膚瘙癢。

個案中的女患者顴骨較紅，亦屬於更年期潮熱的表現。當她感覺到潮熱時，面部紅癢就會加劇，故治療方法以清熱涼血、滋腎養陰為主。

用較細的針灸針刺激面部患處，有助皮膚新陳代謝，促進膠原蛋白增生，提高皮膚「鎖水」能力；另再配搭滋陰的穴位，如血海、三陰交，安神穴位百會、內關、風池。該患者潮熱症狀好轉，濕疹問題自然改善，也康復得較快。

同場加映：容易誘發濕疹的食物，以及有助紓緩濕疹的食物↓

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如何緩解壓力、荷爾蒙引發的濕疹？

1.戒口：避免進食刺激性食物（如辛辣、濃味食物及酒精）、海鮮、糯米、牛肉、羊肉、鵝等較發的食物。這些食物會令濕疹紅癢加劇，亦會影響服用中藥的效果。

2.規律作息：好的睡眠能夠幫助皮膚修復，亦能幫我們抵抗壓力。

3.適量運動：運動能夠增加令人開心的血清素，增強人體抵抗力，緩解壓力。一周可以做運動2至3次，每次20至30分鐘，慢跑、瑜伽、太極等都可以嘗試。

4.飲用清熱涼血祛濕湯：若更年期皮膚痕癢，黃醫師推介以下湯水，可日常飲用，亦適合皮膚較乾的人士飲用。

土茯苓生地瘦肉湯

材料：

鮮土茯苓100g、生地15g、赤小豆15g、白扁豆15g、薏苡仁15g、百合15g、蜜棗1顆、生薑2片、瘦肉半斤

做法：

瘦肉飛水後，與其他材料放入湯煲，加入水8碗，大火煮開後轉慢火煮1.5小時即可。

40歲後經量少經期疏 或提早進入更年期

黃醫師建議，女士40歲以後，可多留意月經情況。若月經量少、經期稀疏， 往往就是肝腎虧虛的表現，有機會提早進入更年期。這類女性宜食用滋補肝腎的食療，以下為其中一款：

烏雞螺頭淮山杞子湯

材料：烏雞半隻、響螺頭 2個、乾淮山4至5片、枸杞子10g、紅棗4顆、蜜棗1顆、桂圓5粒、薑3片

做法：螺頭、烏雞先汆水，將所有材料放入大燉盅，加水滿盅內8-9成滿，中火燉30分鐘後，轉慢火燉90分鐘，可適當加鹽、料酒調味。

功效及食用建議：

烏雞：強筋骨、補益氣血，與螺頭同有滋陰功效，很適合女士食用。

紅棗、桂圓：補血養心。

杞子：補益肝腎，養血明目。

此食療有補益肝腎，滋養氣血，改善疲勞、睡眠的功效，但熱量較高，建議日間飲用，一個月可以煮2至3次。

體質較熱、易虛不受補的人士需注意飲用分量。

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責任編輯：黃泳欣