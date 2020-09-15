【景點重開】挪亞方舟9月18日重開　推「買二送一」門票優惠【附詳情】

▲ 香港挪亞方舟及馬灣大自然公園將於9月18日重新開放。（經濟日報資料圖片）

港府今日（15日）宣佈，容許本港主題樂園可於周五（18日）重開。繼海洋公園後公佈重開安排後，香港挪亞方舟及馬灣大自然公園亦將於本周五重新開放，並推出「買二送一」門票優惠；而來往挪亞方舟及新世紀廣場之方舟專線，依然暫停服務，直至另行通告。

香港挪亞方舟指，在公園暫停開放期間 （2020年1月27日至5月28日與及2020年7月15日至9月17日）已預購的入場門券，有效期會由2020年9月18日起計之6個月內有效。

香港挪亞方舟「買2送1」門票優惠：

日期：由2020年9月18日至11月1日

適用於挪亞方舟正門票務處或官方網站購票時享用

以正價購買成人門票2張，即可免費獲贈成人/特惠門票1張

「海・陸・空大激玩」部份活動於指定日子進行，另需收費

查詢熱線：3411 8888

詳情及條款細則：https://bit.ly/33sbFhO

海洋公園本周五重開，今晚7時起預約，休園期生日者可免費入場一次，詳情即看：【下一頁】

海洋公園重開後會推出多項港人優惠，包括半年無限入場證及入場門票優惠，詳情即看：【下一頁】

即看今期消委會報告︰https://bit.ly/2xZn3pI

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記者：陳曉瑩