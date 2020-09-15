【新冠肺炎】居元朗蝶翠峰69歲確診男病人離世　累計102宗死亡個案

▲ 屯門醫院一名69歲確診男病人今日離世。（資料圖片）

本地新冠肺炎疫情似有緩和，衞生防護中心公布今日（15日）新增4宗確診個案，全屬輸入個案，包括一名32歲男子由日本返港，是次屬第三波疫情以來首次本地感染「零確診」，衞生防護中心及醫管局下午不設疫情記者會，不過醫管局公布新增一宗死亡個案。

【新冠肺炎】本港今日新增4宗輸入個案 第三波疫情以來首次本地零感染

屯門醫院在晚上指出，今日（15日）一名69歲確診男病人（個案編號：2968）離世，根據資料患者居於元朗蝶翠峰3座。院方指病人有長期病患，於7月30日因發燒被送到博愛醫院急症室，再轉送屯門醫院接受治療。病人因情況惡化，延至今日下午3時56分離世。連同這名病人，本港至今共有102名確診病人離世，其中一人在送院前死亡。



醫院管理局表示會繼續與衞生防護中心保持緊密聯繫，監察最新的發展，並適時向公眾及醫護人員提供最新資訊。政府今日（15日）公布第四階段的放寬防疫措施，食肆堂食可延長至午夜，詳情即看：【下一頁】

另外截至今日上午９時，過去24小時共有11名確診2019冠狀病毒病的病人出院，至今共有4,646名確診或疑似病人康復出院。目前公立醫院已啟用661間負壓病房，合共1,171張負壓病床，現時共有197名確診病人分別於18間公立醫院及社區治療設施留醫，其中18人情況危殆，9人情況嚴重，其餘170人情況穩定。

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記者：伍瑋瑋