社企民間高峰會11月舉行　創業家：疫情下社企需重新定位

▲ 社企民間高峰會將於11月舉行。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情持續多個月，世界各地的經濟都大受影響，較著重社會責任，協助弱勢社群的社會企業同樣不能倖免。社會企業平台「社企民間高峰會」今年將於11月首次在網上舉行，當中國際研討會將邀請70多名本地和國際講者，討論社會如何以變化面對疫情在社區、創新、營商和教育的衝擊。

社企民間高峰會今日（15日）舉行啟動儀式，宣布高峰會將於11月19至21日在網上舉行，即日起接受公眾免費登記參加。3天高峰會內舉行國際研討會將設20多場會議，邀請70多名本地和國際講者，圍繞「賦權予社區」、「數位社創力」、「永續與營商」及「教育闡新路」4個議題，討論在去年社會事件影響及今年新冠肺炎疫情下，各界可如何面對。

社企民間高峰會籌委會主席容蔡美碧表示，2020年世界經歷動蕩時期，社會各界需要凝聚力量，通過對話和創新方案創造新常態。

香港科技大學副教授兼高級顧問（創業）、香港DreamStarter共同創辦人及執行主席黃岳永則指，社企以往較多協助弱勢社群，但過往一年的社會事件令社會分歧擴大，而疫情衝擊經濟，失業、倒閉成普遍問題，原有的社會問題亦被放大，社企可協助的對象亦應擴大。他認為，在捐款、營運收益減少下，社企的經營如同一般企業一樣面臨困難，故社企需要創新，找到新的定位。

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記者：徐紹軒